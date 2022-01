Anticipazioni Grande Fratello VIP 28 gennaio: Jessy molla, ufficiali nuovi ingressi

Al Grande Fratello VIP è tempo di cambiare strategie. Alex Belli torna in diretta, Jessica ha deciso di mollare la presa, la decisione in puntata

Dopo la scorsa puntata ad alta tensione, torna questa sera 28 gennaio un’altra puntata in diretta del Grande Fratello VIP. Il programma condotto da Alfonso Signorini prenderà una pausa: non andrà in onda la prossima settimana di venerdì per non fare concorrenza al Festival di Sanremo 2022. Stando alle anticipazioni Grande Fratello VIP, assente, come detto su Twitter, Alex Belli, per motivi di lavoro. Il sognato triangolo con Delia e Soleil è ormai alla luce del sole, la stessa Duran ha dichiarato di aver avuto rapporti insieme al marito con altre donne.

Così è tempo di cambiare strategie, i vipponi lo sanno e si stanno preparando ad una vera e propria rivoluzione in attesa di nuovi ingressi. Chi entra al Gf VIP questa sera lo abbiamo scoperto, infatti i nuovi concorrenti che sembravano essere in stand-by entrano in gioco subito. Come rivelato da Alfonso Signorini i due nuovi ingressi del 28 gennaio sono: Antonio Medugno e Gianluca Costantino. La novità sembra però essere un’altra, il cambiamento improvviso di Jessica Selassie, probabilmente avrà ascoltato i consigli di Alfonso.

LEGGI ANCHE: Principesse Selassiè prima e dopo | patrimonio | genitori | origini

Anticipazioni Gf VIP, Jessica e Barù

La più grande delle principesse sembra ormai aver deciso. Barù è l’uomo fatto per lei e in queste ore continua ad avvertire un interesse, sopito, da parte del collega di reality. Invece di inseguirlo, sta iniziando ad ignorarlo, probabilmente una strategia per farsi desiderare. Jessica molla la presa sul nobile gieffino, sicuramente sarà al centro dell’attenzione in puntata, arriverà a negare il suo interesse per conquistarlo?

Vedremo, perché tra i due si inserisce a gamba tesa Nathaly Caldonazzo. La showgirl ha infatti dedicato delle parole non di certo il miele a Barù. Per lei non ha particolare interesse per nessuna donna dato il suo atteggiamento di finito un po’ misogino nei confronti delle donne. C’è da aspettarsi un duro confronto confronto in puntata tra i due. Non mancherà di certo una sorpresa per il nipote di Costantino della Gherardesca, magari proprio da parte dello zio.

LEGGI ANCHE: Barù del Grande Fratello VIP perché si chiama così

Anticipazioni Gf Vip, Manila e Soleil sempre più lontane

Manila e Soleil sono sempre più lontane. La Sorge, a suo dire, non ha ancora perdonato l’ex Miss Italia per non esserle stata vicino in un momento di difficoltà. Dal canto suo invece la Nazzaro continua passare sulla sua posizione, la sua ex amica ha esagerato e non ha tenuto conto dei suoi reali sentimenti nei suoi confronti. Nelle ultime ore continuano ad esserci tra le due pesanti scontri, è bastata una battuta durante il momento radio da parte delle influencer Per far saltare i nervi alla rivale.

Non è escluso che per entrambe possa tornare un supporto esterno a confortarle, come già accaduto in passato con il compagno di Manila e il papà di Soleil. Momenti difficili anche per Lulù, il suo Manuel è fuori dalla casa e le ha dedicato su Instagram un post strappalacrime. Sicuramente Alfonso nella puntata di questa sera del Grande Fratello VIP del 28 gennaio, farà leggere alla giovane principessa il contenuto del messaggio virtuale del suo fidanzato. Sophie e Alessandro invece hanno smesso di litigare e il loro rapporto sembra filare liscio come l’olio. A minare la serenità della coppia ancora le parole della sorella di Basciano sulla Codegoni. Probabile il suo ingresso in Casa per spiegare le sue motivazioni.

LEGGI ANCHE: Manila Nazzaro prima e dopo: chirurgia, FOTO da Miss Italia al GF vip

GF VIP: in nomination tre concorrenti

In nomination questa settimana ci sono vipponi particolarmente interessanti: Nathaly Caldonazzo, Barú e Federica Calemme. L’ex prima donna del Bagaglino è ormai punto di forza del programma ed ha levato molto con Miriana. Questa sera é al televoto per l’eliminazione, a darle forza potrebbe esserci la sorella, anche per far pace e chiarirsi. Di Barù ne abbiamo già parlato in riferimento a Jessica, ma di sicuro sarà protagonista della puntata di stasera del Grande Fratello VIP per fare un po’ di luce sulla sua vita privata e sulla sua sagace ironia.

Infine, Federica Calemme. Non lascia un segno indelebile, non appassiona in molti con la sua love story con Gianmaria eppure continua a vincere di puntata in puntata al televoto. Nelle ultime ore si è lasciata andare a delle dichiarazioni importanti sulla sua famiglia e la voglia di far sentire loro il suo affetto: ci sarà la sua mamma a consolarla? Lo scopriremo questa sera 28 gennaio al GF VIP!