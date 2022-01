Sanremo 2022, scopriamo i pronostici sulla prossima edizione del Festival: chi potrebbe vincere? Scopriamo tutti i favoriti tra i big in gara e quali sono le quotazioni

L’attesa sta per terminare: presto prenderà il via l’edizione 2022 del Festival di Sanremo. I 25 big in gara si sfidano alla ricerca del successo, con la speranza di cavalcare la strepitosa cavalcata dei Maneskin lo scorso anno. Vediamo dunque chi sono i favoriti di questa edizione del Festival di Sanremo.

SANREMO 2022 REGOLAMENTO: COME FUNZIONA IL FESTIVAL DI AMADEUS

Sanremo 2022, chi sono i favoriti

Chiaramente i pronostici ai nastri di partenza, prima di sentire le canzoni in gara e vedere le esibizioni, lasciano un po’ il tempo che trovano, tuttavia si possono già ipotizzare i possibili favoriti per la vittoria finale. Alte le aspettative su Elisa, già vincitrice del Festival di Sanremo nel 2001 con Luce (tramonti a nord ovest). La cantante è sicuramente una delle papabili vincitrici, considerando anche la sua caratura.

Grande attenzione anche su Mahmood e Blanco, due cantanti giovani che hanno già riscosso un incredibile successo. Il primo ha vinto già il festival nel 2019 con Soldi, arrivando anche secondo all’Eurovision Song Contest. Il secondo ha appena concluso un 2021 pazzesco, in cui è stato la vera e propria rivelazione dell’anno con l’album Blu Celeste. I due promettono davvero di fare scintille insieme e sono anche loro tra i favoriti alla vittoria finale.

Dopo due partecipazioni a dir poco esplosive, anche Achille Lauro può rientrare tra i possibili vincitori, così come Sangiovanni, reduce da un anno pazzesco. I due sono molto popolari tra i giovani e vantano una popolarità crescente, ma a dargli filo da torcere ci saranno anche dei veri e proprio habitué del Festival come Emma e Fabrizio Moro o delle icone della musica italiana come Massimo Ranieri e Gianni Morandi.

