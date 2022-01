Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip ieri sera 28 gennaio

Due nuovi ingressi e una eliminazione nella puntata del Grande Fratello Vip del 28 gennaio. Scopriamo chi è stato eliminato ed è uscito dalla Casa

Sfida a tre nella puntata del 28 gennaio del Grande Fratello VIP. Federica, Nathaly e Barù si sono sfidati al televoto e il pubblico ha deciso una nuova eliminazione dalla Casa. Tra litigi, dinamiche sempre più complesse e amicizie solide, scopriamo chi è stato eliminato.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello VIP del 28 gennaio ha raccontato un nuovo capitolo della vicenda che vede coinvolti Soleil, Alex e Delia. Quest’ultima ha ammesso di amare le donne, mentre Alex ha confermato il suo amore per entrambe le donne. Sembra ormai invece definitiva la rottura tra Soleil e Manila, ex amiche ai ferri corti. Esplode la rabbia di Giucas nei confronti di Nathaly, uno scatto d’ira che ha sorpreso e spaventato tanti concorrenti nella Casa.

Ad essere eliminata è stata Federica Calemme. Dopo tanti televoti vinti, la modella non è riuscita a ribaltare i pronostici. Troppo forti le personalità di Nathaly e Barù per avere la meglio anche in questo televoto. Federica Calemme ha ottenuto solo il 14% dei voti e ha dovuto così lasciare la Casa. Durante il suo percorso al Grande Fratello VIP ha legato soprattutto con Gianmaria Antinolfi in una relazione che potrebbe continuare anche al termine del reality.

Grande risultato invece per Barù, il preferito al televoto, e Nathaly. Entrambi entrati dopo mesi dall’inizio della trasmissione, sono riusciti subito ad imporsi e a diventare grandi personaggi all’interno della Casa. Nei pronostici i due aumentano le loro probabilità di poter diventare tra i finalisti del Grande Fratello VIP.

Chi è in nomination

Per la prima volta dall’inizio della trasmissione, le nomination sono state libere. Nessuna immunità questa volta con i concorrenti che hanno potuto scegliere senza limitazioni. L’unica riguarda i due nuovi arrivati che ovviamente non sono entrati ancora in gioco. Nella puntata del 28 gennaio tutti hanno dovuto affidarsi alla sorte e scoprire se svelare la propria nomination davanti agli altri o farla nel confessionale. Al termine della puntata sono stati svelati i concorrenti in nomination: Soleil Sorge, Delia Duran e Giucas Casella.

Un televoto davvero particolare perché chi sarà il preferito da Casa diventerà il primo candidato alla finale del Grande Fratello VIP.

