Gf VIP, Giucas Casella sclera contro Nathaly, la censura in pubblicità

Scontro durissimo tra Giucas Casella e Nathaly Caldonazzo nella puntata del Grande Fratello VIP in onda il 28 gennaio. Scopriamo cosa è successo durante la pubblicità e dopo la diretta

Durante la puntata del 28 gennaio del Grande Fratello VIP, una clip che ha raccontato la nomination di Giucas Casella a Nathaly Caldonazzo nella scorsa puntata ha scatenato una reazione inaspettata e sopra le righe. Al termine delle immagini, Nathaly si è dichiarata delusa dal comportamento di Giucas, definendolo falso. Quest’ultimo aveva nominato Nathaly adducendo come giustificazione il fatto che non avesse più ricevuto i suoi massaggi. In realtà ad alcuni concorrenti ha poi confessato di averla nominata perché antipatica e prepotente, confidenze mostrate proprio nella clip incriminata.

LEGGI ANCHE: Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip ieri sera 28 gennaio

Giucas esplode contro Nathaly e viene fermato da Katia

Alla parola falso, Giucas ha iniziato ad inveire con aggressività contro Nathaly. L’illusionista si è alzato in piedi puntando il dito contro la concorrente e urlando di non essere falso e di avere rispetto per le donne. Una reazione eccessiva che ha creato non poco imbarazzo in Casa e nello studio. Il comportamento di Giucas Casella non è affatto piaciuto agli altri concorrenti della Casa. Dopo aver urlato di non essere falso e aver rivolto a Nathaly la stessa accusa, Giucas è corso in camera quasi in lacrime ed è stato tranquillizzato da Katia Ricciarelli e da Alfonso Signorini che dallo studio hanno provato a rasserenarlo.

Durante la pubblicità, nel frattempo, la reazione sopra le righe di Giucas ha scatenato i commenti degli altri concorrenti. Tutti sono rimasti spiazzati dalle urla dell’illusionista. Lulù si è detta spaventata dalla sua reazione, perché ad una donna non si urla così. Sophie Codegoni ha provato in parte a giustificare Giucas parlando di momento di stanchezza. Miriana e Barù invece hanno ribadito che è stata una reazione totalmente esagerata.

Giucas torna ma non parla con Nathaly

La regia, nel pip piccolo in onda in contemporanea al carrello pubblicitario, non ha mai staccato sull’illusionista. Dopo aver ritrovato la giusta serenità, Giucas Casella è tornato sul divano ridendo e scherzando con tutti, ignorando totalmente Nathaly che ha più volte incrociato il suo sguardo in attesa delle scuse. Una sparata totalmente inappropriata che ha portato gelo all’interno della Casa.

La reazione rabbiosa di Giucas è stata commentata in modo negativo anche da tantissimi utenti che sui social hanno appoggiato totalmente Nathaly. Proprio il comportamento del concorrente è stato decisivo ai fini delle nomination. Per la prima volta dall’inizio del programma Giucas è stato infatti nominato a causa dei voti di Nathaly, Lulù e Jessica, tutte e tre spiazzate dai modi utilizzati durante quella che inizialmente sembrava una tranquilla discussione. Anche dopo la diretta del Grande Fratello VIP, i concorrenti a cena si sono ritrovati a parlare dello sclero di Giucas Casella. Delia e Gianmaria si sono schierati dalla parte del sensitivo, Nathaly è scattata dicendo che è stato un comportamento imperdonabile. “Non sono Delia” ha risposto alla Duran quando lei ha detto che dovrebbe giustificarlo.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI