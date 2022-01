Andiamo alla scoperta dei dettagli della vita privata di Paola Di Benedetto, conduttrice di Prima Festival: chi è il fidanzato e chi è il suo ex proveniente dal mondo della musica.

Paola Di Benedetto è una delle protagoniste di Prima Festival, il format che va in onda in apertura delle serate sanremesi, subito dopo il Tg1 delle 20.00. La ragazza è alla conduzione del programma, insieme a Ciro Priello e Roberta Capua. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla vita privata della showgirl: chi è il suo fidanzato e chi è il suo ex, proveniente dal mondo della musica.

Paola Di Benedetto, chi è l’ex fidanzato

Durante la sua vita, Paola Di Benedetto ha avuto diverse storie e le sono stati affibbiati diversi flirt. La relazione più importante è stata però quella con Federico Rossi, cantante che componeva il duo musicale Benji & Fede, prima di intraprendere la carriera da solita. È stata proprio Paola a fare il primo passo con Federico, contattandolo su Instagram. L’amore tra i due scoppia velocemente, ma altrettanto velocemente si esaurisce, con il cantante che viene accusato di aver mancato di rispetto alla ragazza. Fede ha tradito la di Benedetto, si vocifera con Emma Muscat, ex cantante di Amici.

I due poi ci hanno riprovato, con la ragazza che ha raccontato di aver sentito la sua mancanza dentro alla casa del Grande Fratello. Anche stavolta però è andata male, con la depressione del ragazzo che ha allontanato Paola, che comunque a Verissimo ha raccontato di essergli stato vicino quando ha dovuto affrontare i suoi problemi di alcolismo.

Paola Di Benedetto, chi è il fidanzato

Dopo la rottura con Federico Rossi, la ragazza è tornata al centro del gossip. In tanti si sono chiesti chi è il nuovo ragazzo di Paola di Benedetto, perché appare sempre bella e sorridente. Hanno attributo alla conduttrice del Prima Festival diversi flirt, tra cui Stefano De Martino. Con una storia su Instagram ha prontamente smentito ogni voce, dichiarando di essere single e di non frequentare nessuno. Paola è concentrata sul lavoro e al momento non c’è alcun uomo nella sua vita.

