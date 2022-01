Anticipazioni Grande Fratello VIP 31 gennaio, Delia ha tradito

Al Grande Fratello VIP è tempo di decisioni scottanti. Delia si è lasciata andare a gesti e confessioni inaspettate al centro delle anticipazioni della puntata di stasera del 31 gennaio

Chi pensava che ci fosse una parola fine riguardo al triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge si sbagliava. Questa sera, nella puntata del grande fratello del 31 gennaio, stando alle anticipazioni la modella di origini venezuelane sarà al centro dell’attenzione. Le ultimissime sul Gf VIP sono davvero scottanti: Delia si è tolta la fede e ha dichiarato di aver lasciato suo marito Alex e di essere una donna single.

La decisione è stata presa dopo aver chiacchierato con la Caldonazzo ed altre concorrenti ed ha causato anche uno scontro con Soleil e Barù. Per i due gieffini è falsa ed è stata una scelta a favore di clip. Dopo aver maturato questa decisione, complice un bicchiere di vino probabilmente di troppo ed una serata danzante, la Duran si è lasciata andare a dei balli scatenati e liberatori. La prorompente attrice a catalizzato l’attenzione di quasi tutti i concorrenti, a ballato sensualmente con Antonio Medugno ed ha provocato ripetutamente Barù.

Chi pensa che abbia puntato il modello napoletano si sbaglia di grosso. È interessata all’altro nuovo ingresso della casa il personal trainer Gianluca Costantino, che sembra ricambiare le sue attenzioni. Scopriremo, probabilmente, nel corso della puntata di stasera del grande fratello VIP se sono solo dispetti che ha fatto al marito o se davvero ha tradito la sua fiducia. C’è da chiarire anche un altro argomento: il famoso armadio in cui la modella sudamericana avrebbe nascosto qualcosa. I più maliziosi, in particolare Jessica, hanno ipotizzato addirittura che fosse un copione.

Ad indagare Manila Nazzaro, che ha scoperto che in realtà si tratta di indumenti intimi. Inoltre, sembrerebbe che la protagonista del racconto della linea della vita potrebbe essere proprio lei oppure Alessandro Basciano che attende ancora l’ingresso di un parente per lui. A dargli supporto dall’esterno potrebbe essere sua sorella.

Anticipazioni Grande Fratello Vip Alessandro e Sophie: gelosia e litigi

Alessandro e Sophie continuano a litigare per poi fare pace anche se i punti di incontro tra i due sembrano non combaciare mai. La tronista di uomini e donne si è infuriata per gelosia e centra di nuovo Delia. Nella famosa serata in cui lei si è scatenata a ballare per la Codegoni, Alessandro le ha riservato qualche sguardo di troppo. Vedremo se in puntata riusciranno a chiarirsi.

Le ultimissime dalla casa del grande fratello ci mostrano due concorrenti sotto tono: Giucas Casella e Lulù. Dopo la sfuriata contro Nathaly, l’illusionista sembra giù di morale, potrebbe entrare il figlio James a consolarlo. Stesso discorso per Lulù senza il suo Manuel, come accaduto per Soleil potrebbe riabbracciare il suo cagnolino. Occhio alla sorella Clarissa Selassiè che potrebbe, momentaneamente, fare il suo ingresso come ospite in casa.

Non le sarebbero piaciute alcune dichiarazioni del suo flirt e nuovo ingresso Antonio Medugno. Su come si sono conosciuti hanno versioni discordanti e sarebbe interessante un confronto tra i due per scoprire la verità. Anche l’influencer Giulia D’Urso, che ha fatto da tramite tra i due, si è espressa al riguardo, schierandosi a favore di Antonio.

Per lei è stata Clarissa a chiederle di conoscerlo. Attenzione, perché per la prima volta questa sera nella puntata del 31 gennaio potremmo vedere il fidanzato di Soleil Sorge e scoprire se davvero ha deciso di non aspettarla più dopo quanto accaduto con Alex.

Anticipazioni Grande Fratello Vip, chi è in nomination gioca per la finale

In nomination questa settimana ci sono Giucas Casella, Delia Duran e Soleil Sorge. Attenzione, non si vota solo per ottenere il ruolo di preferito del pubblico e salvarsi così dalla prossima eliminazione. Nella piantata di stasera 31 gennaio, il più votato dal pubblico per salvarsi otterrà un’occasione straordinaria: sarà il primo finalista del Grande Fratello VIP 2022.

Era già accaduto in passato, ad esempio con Giulia De Lellis. Non è detto che chi ottiene con anticipo il lasciapassare per l’ultima puntata sia di sicuro il vincitore, ma saltare le nomination fino al 14 Marzo, data della finale, è di sicuro un’iniezione di fiducia non indifferente. Il Gf Vip si fermerà poi per il prossimo venerdì, lo stop è dovuto al Festival di Sanremo che il 4 febbraio andrà di scena con la serata delle cover.

Un periodo che sarà utile in particolare per i nuovi arrivati, Antonio Medugno e Gianluca Costantino stanno soffrendo un po’ di nonnismo da parte di alcuni concorrenti veterani. A loro dire Manila sarebbe troppo dura nell’imporgli le faccende domestiche. Sarà interessante scoprire la verità dalla diretta interessata.

