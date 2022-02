Looping significato e traduzione, perché Alex Belli lo utilizza al GF VIP

Ennesimo capitolo della storia che coinvolge Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge al Grande Fratello VIP. Durante l’ennesima discussione, l’ex concorrente ha usato più volte l’espressione looping, scopriamo il significato e la traduzione

Spesso nel corso del Grande Fratello VIP stiamo assistendo all’utilizzo nella lingua italiana di termini che derivano dall’inglese. Molti concorrenti in scia con il gergo giovanile stanno utilizzando nella vita quotidiana, durante le liti e soprattutto durante le dirette diverse espressioni british. Così in particolare Soleil Sorge quando deve dire a qualcuno che sta esagerando, oltre al classico “anche meno”, dice spesso “basta, questo è too much”, ovvero è troppo, sta esagerando. Se per alcuni giovani, questa espressione è normalissima, per la generazione over 30 è inconsueto pronunciare questo tipo di frasi, se non volutamente.

Il più creativo dei concorrenti del Grande Fratello VIP resta la rivelazione di quest’anno: Alex Belli. Vincitore morale di questa edizione, continua a far parlare di sé per l’amore che prova per Delia Duran e Soleil Sorge. Ha sdoganato il concetto di “amore libero”, mentre ha coniato dei veri e propri modi di esprimersi che ormai vengono spesso utilizzati come meme e come frasi di commento sui social per divertimento. Andiamo alla scoperta del significato di looping utilizzata da Alex Belli nel corso della puntata del GF VIP del 31 gennaio.

Looping significato e traduzione

In realtà per looping si intende in lingua inglese un’acrobazia aerea che consiste nella descrizione di un cerchio nell’aria. Ovviamente ciò che vuole intendere Alex Belli non rispecchia ciò che è il significato di looping. Il concorrente del Grande Fratello VIP dovrebbe infatti utilizzare come espressione “in loop” che sta a significare ripetere sempre le stesse azioni.

Nel caso riguardante Alex Belli, “in loop” dovrebbe essere riferito a Delia Duran, accusata da suo marito (a questo ex) di ripetere sempre gli stessi concetti e di essere entrata in un circolo chiuso e ripetitivo dal quale non si riesce ad uscire. Nell’errore, l’attore è riuscito a creare un altro dei suoi tormentoni di questa edizione che arriva dopo l’immortale “ti do una news flash”.

