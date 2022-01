Uomini e Donne, perché Biagio Di Maro non è più in puntata

Uomini e Donne, in molti si chiedono come mai Biagio Di Maro non sia più in puntata nel dating show: rispondiamo a questa domanda.

Non è passata inosservata l’assenza di Biagio Di Maro nelle ultime puntate di Uomini e Donne. Uno dei volti ormai più noti del dating show non si vede da un po’ di tempo e chiaramente gli spettatori si stanno chiedendo con insistenza i motivi di questa assenza. Le indiscrezioni chiaramente si sono immediatamente scatenate: scopriamo per quali motivi Biagio Di Maro non più in puntata.

Uomini e Donne: che fine ha fatto Biagio Di Maro

Biagio è uno dei personaggi più presenti e anche controversi di Uomini e Donne. Tante esperienze con diverse donne, senza però combinare mai nulla di concreto, e soprattutto tanti scontri sia con altri protagonisti del parterre, che addirittura con Maria De Filippi, con cui di recente ha avuto un duro scontro. Ora, da qualche puntata Biagio Di Maro è assente dal parterre di Uomini e Donne e il motivo di quest’assenza è un mistero. Si era parlato di Covid, ma l’uomo non ha detto nulla tramite i propri canali social e soprattutto si mostra in perfetta salute. I motivi quindi potrebbero essere altri.

In molti vociferano che Biagio sia stato allontanato dalla redazione per alcuni comportamenti esagerati, negli ultimi tempi l’uomo si è addirittura scontrato anche con Maria dopo aver provocato il pianto di Elena. Contattato dalla nostra redazione, l’uomo non ha risposto e non ha fatto luce sui motivi della sua assenza del programma. Il mistero dunque si fa molto più fitto, vedremo se nei prossimi giorni si saprà qualcosa in più, se Biagio farà ritorno nel parterre di Uomini e Donne o continuerà a latitare.

