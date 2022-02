Chi sono i vip del comunicato punitivo del Grande Fratello, dopo la puntata il putiferio

Alfonso Signorini in conclusione della puntata del 31 gennaio ha letto un comunicato del Grande Fratello. Chi sono i vip a cui si riferisce, scoppia il putiferio

In conclusione della puntata del grande fratello VIP del 31 gennaio è scoppiato il putiferio. Alfonso signorini ha letto un duro comunicato del grande fratello indirizzato ai concorrenti. La decisione è stata forte, era contrario lo stesso conduttore, ma per il Gf era necessario intervenire per un cambio di rotta che deve avvenire in casa. Il Grande Fratello ritiene che si sia oltrepassato ogni limite e ha preso una decisione irrevocabile. Il comunicato nel dettaglio dice che i concorrenti hanno esagerato fumando troppo e all’interno della casa e della sauna.

Inoltre, spesso non indossano i microfoni e si rifiutano di andare in confessionale anche se ripetutamente chiamati dagli autori. Lo stesso conduttore, dopo aver letto la decisione del grande fratello di decurtare il budget della spesa settimanale del 50%, ha specificato che non tutti i concorrenti si comportano in questo modo. Così in molti si sono chiesti chi sono i VIP che esagerano e che hanno fatto pesare anche sugli altri questa drastica decisione del Gf.

Grande Fratello, chi sono i VIP che fumano e si tolgono microfono

Nella casa del grande fratello VIP fumano in molti. A violare il regolamento e però solo chi lo fa all’interno dell’edificio oppure nella sauna. Le indiziate numero uno, le concorrenti del grande fratello VIP di questa edizione che fumano sia in casa che nella sauna sembrano essere Soleil e Sophie. La stessa Katia Ricciarelli diverse volte è intervenuta redarguendo le gieffine. A volte anche Giucas Casella ha fumato in Casa.

Non è solo questo che ha portato il Gf a decurtare il budget settimanale. In troppi tendono talvolta a non indossare il microfono come Lulù e Barù. Dopo la lettura del comunicato sulla spesa è scoppiato il putiferio: Miriana si è innervosita, dicendo che colpa delle troppe cicche per terra, Katia ha applaudito alla decisione, Nathaly si è accodata alla Trevisan. Infine Manila è sembrata la concorrente più scossa dalla decisione del Grande Fratello, ora sarà difficile fare la spesa con il budget decurtato senza litigare.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI