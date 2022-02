Dargen D’Amico chi è la fidanzata: il mistero

Dargen D’Amico sarà uno dei protagonisti della prima serata del Festival di Sanremo 2022. Il celebre cantautore metterà piede sul palco dell’Ariston sul finire della kermesse, stando alla scaletta annunciata da Amadeus.

Cosa sappiamo su Dargen D’Amico? Scopriamo un po’ chi si cela dietro quegli occhiali da sole, che sicuramente il cantautore indosserà anche al Festival di Sanremo.

LEGGI ANCHE: Dove si balla Dargen D’Amico testo e significato Sanremo 2022

Dargen D’Amico chi è

Dargen D’Amico sarà l’undicesimo a esibirsi durante la prima serata del Festival di Sanremo 2022. Occhiali da sole sul viso, proporrà la sua Dove si balla, che promette di diventare un tormentone dance in radio nei prossimi giorni. Nato a Milano il 29 novembre 1980, ha 41 anni e il suo vero nome è Jacopo D’Amico.

Ha un profilo Instagram, seguito da più di 60mila follower, a caccia di aggiornamenti e, a dire il vero, di una sua foto rara senza occhiali da sole. Sul suo profilo, però, non ve ne sono. Inutile scorrere gli scatti fino a raggiungere i primi. Eccone un raro esemplare

Si può parlare di Dargen D’Amico come di uno dei rapper italiani della prima ora. Basti pensare alla creazione dello storico gruppo Le Sacre Scuole con Gué Pequeno e Jake La Furia. Il loro primo disco, MC’s al Cubo, del 1999, è storia. Una fase durata poco, con la formazione dei Club Dogo con Jake e Gué. Addio sancito nel 2001, con Dargen D’Amico avviatosi alla carriera solista con il suo primo disco, Musica senza musicisti. Negli anni ha collaborato con tantissimi artisti, da Fabri Fibra a Marracash, da Rancore a Fedez.

Dargen D’Amico chi è la fidanzata

Da sempre molto geloso della sua vita privata. Bastano gli occhiali da sole fissi sul volto per capire quanto voglia mettere un po’ di spazio tra sé e il pubblico, così come la stampa. Una piccola forma di tutela, per non esporsi fino in fondo.

Sappiamo che è un grande amico dei Ferragnez, avendo collaborato più volte con Fedez. Basti pensare alla scrittura di Chiamami per nome, brano che ha consentito al rapper e Francesca Michielin di raggiungere il secondo posto a Sanremo nel 2021. Tra gli autori spiccava proprio Dargen D’Amico.

Passiamo però al sodo. Ha una fidanzata? Impossibile saperlo, purtroppo per i più curiosi. Il cantautore non condivide facilmente informazioni su di sé. In giro si vocifera, però, che attualmente sia single.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI