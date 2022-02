Gf Vip, la proposta di Biagio a Miriana

Nella Casa del Grande Fratello VIP è entrato per una notte Biagio D’Anelli. Dopo la quarantena ha fatto la sua proposta a Miriana

Nella puntata del 31 gennaio del grande fratello VIP l’amore regna incontrastato. Questa volta a tener banco non sono stati solamente Alex belli ed Delia Duran. Forti emozioni nel campo dei sentimenti si sono trovate quando dopo un mese si sono incontrati di nuovi Miriana e Biagio. All’interno della love boat, dopo la quarantena come da regolamento, D’Anelli ha rivisto finalmente la sua amata. Lei è rimasta piacevolmente sorpresa, non immaginava di poterlo abbracciare.

Si sono scambiati un lungo bacio appassionato ma il momento da ricordare è il discorso di viaggio alla sua Trevisan. La concorrente essendo nella Casa del Grande Fratello non sapeva che D’anelli e la sua fidanzata che aveva prima di entrare in casa si erano lasciati. Così Biagio ha fatto a Miriana una proposta di fidanzamento con delle parole che sono arrivate dritte al cuore della gieffina.

Gf VIP, Biagio una notte in casa per Miriana

Prima di scoprire che Biagio avrebbe trascorso una notte intera nella casa del grande fratello VIP, Miriana ha ascoltato l’emozionante discorso che le stato dedicato dal suo uomo. D’Anelli quando è entrato varcando la porta rossa ha subito sentito qualcosa per lei, un colpo di fulmine. Quel maledetto cupido, come lo ha definito l’esperto di gossip, lo ha trafitto fin da subito. All’inizio, nonostante il trasporto, è stato difficile rapportarsi, non conosceva bene il carattere dell’ex velina. Poi l’amore ha preso il sopravvento, così dopo un nuovo bacio è arrivata la proposta di fidanzamento in piena regola.

“Sono tradizionalista e voglio solo a te” ha sussurrato emozionato Biagio a Miriana durante la sua sorpresa nella puntata del Grande Fratello VIP del 31 Gennaio. “Sono per l’amore occupato, fai il bravo” la raccomandazione della Trevisan al suo fidanzato D’Anelli. Lui le ha regalato la sua giacca e la bella Miriana, vestita di bianco, è tornata in casa infastidita per il poco tempo trascorso insieme al suo amato. Poi é arrivato il colpo di scena, “vogliamo che questa favola continui” ha detto Alfonso Signorini, così Biagio è rimasto nella Casa per una notte intera.

