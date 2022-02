Giusy Ferreri, chi è il marito e la sua splendida figlia Beatrice

Giusy Ferreri, andiamo alla scoperta di qualche dettaglio sulla vita privata della protagonista del Festival di Sanremo 2022: chi sono il marito e sua figlia Beatrice.

Torna protagonista al Festival di Sanremo, Giusy Ferreri, una delle cantanti più apprezzate e di successo della scena musicale italiana. Dopo i numerosi successi degli ultimi anni, la donna è pronta a tornare all’Ariston, con la speranza di riuscire a ricoprire un ruolo da protagonista. Andiamo alla scoperta di qualche dettaglio sulla vita privata di Giusy Ferreri, in particolare su suo marito e su sua figlia Beatrice.

Giusy Ferreri, chi sono il marito e la figlia Beatrice

Da tanto tempo nella vita di Giusy Ferreri c’è un uomo: Andrea Bonomo. Nato in provincia di Milano nel 1979 ed ha 43 anni di età. Il lavoro di Andrea è il geometra ed è fidanzato con Giusy da tantissimo tempo, prima dell’arrivo del successo. Non è frequente che una coppia riesca a resistere così tanto soprattutto quando nella vita di uno dei due arriva un successo clamoroso come quello che è sopraggiunto per Giusy Ferreri dopo la sua partecipazione alla prima edizione di X Factor.

I due sono fidanzati da tantissimo ormai, ma non si sono mai sposati, anche se si considerano a tutti gli effetti una famiglia. Nel 2017 infatti i due hanno accolto nelle loro vite la piccola Beatrice, prima e sinora unica figlia della cantante. Giusy Ferreri in alcune interviste ha parlato della sua vita con Andrea, sottolineando come l’uomo le sia sempre rimasto vicino in maniera riservata, senza soffrire l’enorme esposizione mediatica cui è continuamente sottoposta la donna. I due hanno trovato quindi il giusto equilibrio di coppia e la cantante ha raccontato di aver trovato, in Andrea, tutto ciò che ha sempre cercato in un uomo: ironia, intelligenza, personalità e sicurezza.

