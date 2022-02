Giusy Ferreri ieri e oggi: com’era a X Factor FOTO

Giusy Ferreri è una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2022, ma com’è cambiata dall’esordio a X Factor? Vediamo com’era e com’è oggi la cantante.

Tra i 25 cantanti in gara che si contendono la vittoria della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo c’è anche Giusy Ferreri. L’artista torna al Festival di Sanremo dopo aver collezionato, negli anni scorsi, una grande serie di successi soprattutto con hit estive come Roma-Bangkok, Jambo e Amore e Capoeira. Da anni la donna è una grande protagonista della scena musicale italiana, ma com’è cambiata dall’esordio a X Factor? Scopriamolo.

Giusy Ferreri ieri

Il successo per Giusy Ferreri arriva nel 2008. La donna, che al tempo era una cassiera col sogno della musica, partecipa alla prima edizione di X Factor Italia e si classifica seconda, ottenendo però un successo pazzesco. Da lì, la carriera della cantante esplode letteralmente, col singolo Non ti scordar mai di me che ottiene dei riconoscimenti importantissimi.

Per inquadrare il successo della cantante, basta pensare che Giusy Ferreri è stata la cantante lanciata da un talent show italiano che ha venduto più copie nel mondo: circa 2.600.000 album e singoli. Inoltre, la donna è l’unica artista italiana ad avere ottenuto un disco di diamante per un singolo digitale, grazie a Roma-Bangkok insieme a Baby K.

Giusy Ferreri oggi

Oggi la cantante è una delle voci più apprezzate della musica italiana. Negli ultimi anni si è resa protagonista di hit assolute come le sopracitate Roma-Bangkok, Jambo e Amore e Capoeira. Il suo ultimo album risale al 2017, dal titolo Girotondo, ma nel 2019 è stata protagonista di un seguitissimo live tour, che sarebbe dovuto essere replicato nel 2021, prima di scontrarsi però con le restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19.

