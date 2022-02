Pronostici Sanremo 2022: le percentuali per la prima serata

Pronostici Sanremo 2022: vediamo le percentuali sulle esibizioni della prima serata del Festival di Sanremo.

Inizia finalmente il Festival di Sanremo: questa sera prenderà il via la settantaduesima edizione della kermesse musicale ed è già caccia a chi raccoglierà lo scettro dei Maneskin e si porterà a casa questa edizione. Nella prima serata vedremo una parte dei big in gara, quindi conosceremo solo la metà delle canzoni. Per vedere quindi la prima classifica parziale occorrerà attendere la seconda serata del Festival, ma intanto possiamo vedere le percentuali di vittoria degli artisti che si esibiranno stasera.

SANREMO 2022, TUTTI GLI OSPITI AL FESTIVAL: QUANTE STELLE!

Pronostici Sanremo 2022: la prima serata

Sono due i favoriti per la vittoria e nella prima serata vedremo esibirsi Blanco e Mahmood, in attesa dell’altra favorita, Elisa, in gara domani. Un passo sotto ai favoriti c’è La Rappresentante di lista, che viene dall’ottima esperienza dello scorso anno. Scendendo la lista dei favoriti, tra i cantanti che si esibiranno questa sera troviamo Rkomi, Achille Lauro e Massimo Ranieri: tre profili molto diversi, ma tutti intriganti. Il primo viene da una grande ascesa e cerca la consacrazione presso il grande pubblico, il secondo è stato negli ultimi anni un grande protagonista del Festival di Sanremo e il terzo è una vera e propria leggenda della musica italiana.

Più lontani dai favoriti Noemi e Michele Bravi, comunque profili interessanti, così come Gianni Morandi, che al pari di Ranieri vuole rivivere i fasti del passato. Molto più in basso nella lista dei favoriti ci sono Dargen D’Amico, Ana Mena, Giusy Ferreri e Yuman, che rientrano tra gli outsiders che, pur non godendo dei favori del pronostico, vogliono provare a sovvertire le gerarchie. Partono comunque parecchio indietro per quanto riguarda la percentuale di possibile successo al Festival.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI