Aka7even chi è la fidanzata del cantante: chi dopo Martina

Aka7even è senza dubbio uno dei cantanti di musica leggera più famosi d’Italia in questo momento. Il suo nome non poteva di certo mancare sul palco di Sanremo 2022. Scopriamo però qualcosa in più sul suo conto.

I fan del cantante campano sono sempre alla ricerca di nuovi dettagli sulla sua vita privata. Aka7even non ama particolarmente parlare del suo privato ma, inevitabilmente, alcune news riescono a trapelare. La domanda che tutti si pongono è: chi è la sua fidanzata?

Aka7even chi è la ex fidanzata

Durante il lungo periodo trascorso nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Aka7even si è legato particolarmente a Martina Miliddi. Ne è nata una storia d’amore, che è però durante neanche il tempo della conclusione del celebre talent Mediaset. Una volta giunti al serale, infatti, la coppia era già scoppiata.

A creare scompiglio è stato il motivo dietro la rottura. A Luca Marzano, questo il vero nome di Aka7even, la giovane ha preferito Raffaele Rende, per il quale pare avesse dei sentimenti fin da prima di fidanzarsi con l’autore di Loca. I due hanno deciso di proseguire la loro storia anche al di fuori della scuola, generando un po’ di scalpore con un post social, che di certo non è andato giù all’ex.

Martina ha infatti pubblicato una dedica per il suo Raffaele, sottolineando d’aver provato sentimenti per lui fin dai tempi della casetta ad Amici, ovvero quando era impegnata con Luca: “Ti ho vissuto per mesi, cercando di starti lontana il più possibile. Per quanto ne fossi in grado, dovevo tenere i miei sentimenti fuori dalla mia esperienza artistica”. Parole che non hanno lasciato indifferente Aka7even, che su Twitter ha scritto: “Bello sputare nel piatto dove si mangia. Per me parla la musica”.

Aka7even chi è la fidanzata

Aka7even è fidanzato? È nuovamente impegnato in una storia d’amore? Al nome del cantante, ormai ex Amici, è stato affiancato un gran numero di nomi. Nessuno di questi è stato però confermato dal diretto interessato. A novembre 2021, però, si è un po’ sbottonato, ammettendo d’essere nuovamente in una relazione. Ha però sottolineato di voler pensare alla musica e tenere per sé questa storia, forse volendo anche tutelarla dagli esperti di gossip, dai paparazzi e anche dai fan sul web.

Col tempo, però, un nome è saltato fuori. Si tratterebbe di Cosmary Fasanelli, nuova ballerina di Amici. Non è dato sapere se oggi i due siano ancora fidanzati o se anche questa storia sia durata ben poco, come la precedente. La “conferma” della storia sarebbe data da un tweet esultante del cantante dopo la sfida vinta dalla ballerina. Aka7even ha però smentito tutto, sottolineando come le sue parole fossero riferite ad altro. Magari durante Sanremo 2022 scopriremo qualcosa in più sulla sua vita privata.

