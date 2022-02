Aka7even chi è il cantante a Sanremo 2022: ha visto la luce!

Continua il percorso di crescita di Aka7even, pronto a dire la sua sul palco di Sanremo 2022. È uno dei big voluto da Amadeus per la sua ultima edizione da conduttore della principale kermesse musicale italiana.

Scopriamo qualcosa in più su Aka7even. Ci sono curiosità che anche i suoi fan potrebbero ignorare. C’è poi chi lo ha sentito nominare soltanto ora, in relazione a Sanremo. Ecco, dunque, chi è questo giovane cantante.

Perfetta così Aka7even testo e significato Sanremo 2022

Chi è Aka7even

Il suo vero nome è Luca Marzano. È nato il 23 ottobre 2000 a Vico Equense, in provincia di Napoli. È cresciuto in una famiglia numerosa, nella quale non l’unico appassionato di musica. Un amore trasmesso da suo padre, oggi camionista ma un tempo DJ. Ha travolto sia Luca che Domenico, uno dei suoi fratelli, cantante a sua volta.

I brani cantanti da quest’ultimo hanno avuto un peso enorme nella vita di Aka7even, dal momento che ha potuto ascoltarli mentre era in coma. Un’esperienza terribile, causata da una crisi epilettica, avvenuta nel 2008, quando aveva appena 7 anni. È stato in coma per 7 giorni e questo numero gli è così rimasto addosso.

Col tempo, dopo il suo provino a X-Factor (eliminato ai Bootcamp) e prima di entrare ad Amici di Maria De Filippi (classificatosi terzo), ha scelto di farsi chiamare Aka7even, ovvero meglio noto come 7: “Oggi ho una sola paura, rimanere solo nella vita. Ho impiegato 5 anni per ritrovare il contatto con le persone. Quando trovo chi mi accetta per ciò che sono e riesce a farmi stare bene al punto di amarla, ho paura di perderla. Darei anche la vita per chi amo. Il problema è che questo, spesso, non viene capito. Ciò che faccio viene sminuito e la notte piango”.

Aka7even, fidanzata

Ad Amici di Maria De Filippi ha avuto la possibilità di conoscere Martina Milidi, bravissima ballerina che gli ha fatto battere il cuore. Il tutto è però nato e terminato durante il talent. Giunti al serale, infatti, i due si sono lasciati.

Oggi è nuovamente fidanzato, come lui stesso ha confermato, pur tenendo a sottolineare quanto sia importante per lui la privacy: “La mia vita privata deve restare mia. Siamo due ragazzi che vivono una storia semplice. Faccio musica, non gossip”. C’è chi sospetta possa trattarsi di Cosmary Fasanelli, altra ballerina di Amici di Maria De Filippi. Magari scopriremo qualcosa in più sui due durante il Festival di Sanremo.

