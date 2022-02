Aka7even chi veste il cantante a Sanremo 2022

Scopriamo chi veste Aka7even in gara al Festival di Sanremo 2022 con la canzone Perfetta così. Tutto sul suo outfit

Scopriamo qualcosa in più sul look che Aka7even sfoggia durante la sua esibizione. Ecco chi ne ha curato l’aspetto durante quest’edizione del Festival di Sanremo 2022.

Aka7even, chi veste il cantante a Sanremo

È un 72esimo Festival di Sanremo 2022 molto dance, come previsto anche dalle anticipazioni. Sono tante le hit che faranno ballare e che troveranno spazio a lungo nelle radio. Aka7even è per la prima volta in gara tra i Big all’Ariston. Canterà Perfetta così, questo il titolo del suo brano inedito in gara.

Ormai alle spalle il talent Amici di Maria De Filippi, che lo ha lanciato nel mondo della musica. All’Ariston cura ogni dettaglio del proprio look, firmato da Stella McCartney. Il brand si è occupato di lui fin dal green carpet pre Festival, caratterizzato dai fiori di Sanremo. Ad arricchire il tutto, nel corso delle serate in diretta dall’Ariston, vi saranno numerosi accessori. Aka7even ha indossato infatti gioielli Pandora, così come scarpe Dr. Martens (brand scelto anche da Dargen D’Amico).

Aka7even si è sempre distinto nel suo percorso con Maria De Filippi e sul suo profilo Instagram per i suoi outfit eccentrici. Il colore dei capelli sgargiante è il filo conduttore anche dei suoi abiti studiati apposta per creare in alcuni frangenti contrasto, come ad esempio nell’abito indossato sul green carpet dove ha giocato sui toni del rosa e i look più classici. Un marchio di fabbrica del brand che veste Aka7even sono le spalline importanti delle sue giacche che danno ad un giovane quella personalità giusta che serve sul palco del Teatro Ariston solcato anche da veterani.

