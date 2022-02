Elisa chi è il marito della cantante: una storia da raccontare

Elisa è una dei Big del Festival di Sanremo 2022. La celebre cantautrice porterà sul palco dell’Ariston il brano inedito O forse sei tu. Stando alla critica musicale, che ha già ascoltato la canzone, è una delle favorite per il successo finale. Vedremo.

Cosa sappiamo della vita privata di Elisa? Chi è il marito della celebre cantautrice? Scopriamo qualche dettaglio sul dietro le quinte della sua vita pubblica.

Sono ormai vent’anni che Elisa continua ad allietare i suoi fan con brani di enorme successo. La cantautrice di Trieste farà ritorno al Festival di Sanremo dopo aver vinto nel 2001 con luce (tramonti a nord est). Ha oggi 44 anni ed è felicemente sposata con Andrea Rigonat, che non tutti sanno far parte della sua band. Nonostante ciò, non lo si vede mai dinanzi alle telecamere. I due sono riusciti a smentire quella vecchia regola che vuole che due membri di uno stesso gruppo non debbano essere coinvolti in una storia d’amore.

Dopo sette anni di fidanzamento, Elisa e Andrea si sono sposati nel 2015. Un amore che ha portato alla nascita di due figli, Emma Cecile nel 2009 e Sebastian nel 2013. Ma chi è Andrea Rigonat? È un chitarrista, produttore e arrangiatore. Il loro primo incontro è avvenuto nel 1995, ma al tempo lui era fidanzato.

Nel 2008 si sono rivisti e stavolta nulla ha impedito che scattasse la scintilla. Una coppia felicissima, che preferisce non mostrarsi in pubblico ma vivere la propria privacy, per quanto possibile. Per questo i fan si sono detti decisamente sorpresi nel vedere una foto di famiglia pubblicata da Elisa sul finire del 2021, per festeggiare il compleanno del marito. La cantautrice ha cucinati sushi per tutta la famiglia, racchiusa al completo in uno scatto.

Elisa innamorata del fidanzato dell’amica

Elisa ha avuto modo di parlare del primo incontro avuto con Andrea Rigonat. Era il 1995 e lui era fidanzato. In lei era però scattato qualcosa, che ha però dovuto sopprimere per molto tempo: “Lui stava con una corista, che era mia amica e lo è ancora. Sono stata cotta di lui per un anno e mezzo prima che la cosa venisse fuori. Per fortuna ero ricambiata. Da allora non ci siamo più lasciati”.

