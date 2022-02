Emma Marrone tutti gli ex fidanzati della cantante

Emma Marrone è una veterana sul palco del Festival di Sanremo 2022, dove ha portato il brano inedito Ogni volta è così. Scopriamo però qualcosa in più sulla sua vita privata.

Emma Marrone è stata coinvolta in svariate relazioni che hanno trovato spazio sulle riviste di gossip. Conoscete tutti i nomi dei suoi ex fidanzati? Ecco chi sono.

Emma Marrone ex fidanzati

Il primo grande amore di Emma Marrone, almeno tra quelli famosi, è stato Stefano De Martino. La scintilla tra i due è scattata nel 2009. Erano entrambi presenti nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Hanno avuto modo di trascorrere tanto tempo insieme, fianco a fianco, fino a dare inizio a una vera e propria relazione. Nella prima fase la storia è tutt’altro che semplice, dal momento che lui era impegnato con Federica Scaramella, altra ballerina.

La storia prosegue a gonfie vele fino all’anno successivo. Stefano De Martino è entrato nel corpo di ballo di Amici e incontra Giulia Pauselli, con la quale flirta per alcuni mesi. Emma decide di perdonarlo e la storia prosegue. I due vanno a vivere insieme e tutto sembra portare a un lieto fine, con la cantante che pare pronta a mettere su famiglia.

Nel 2012, però, ad affiancare Stefano De Martino ad Amici arriva Belen Rodriguez. Il giovane si invaghisce di lei e in pochi mesi dice addio a Emma. La cantante, in seguito, si è avvicinata all’attore Marco Bocci. È il 2013 quando i due vengono pizzicati dai paparazzi in Salerno. La storia però dura poco. Nel dicembre dello stesso anno, infatti, l’attore rivela la propria relazione con Laura Chiatti.

Nel 2014 Emma sta con il calciatore Fabio Borriello. Tutto sembra andare per il meglio, con tanto di presentazioni in famiglia. Nel 2015, però, i due si dicono addio. Per ben quattro anni, poi, Emma resta single. Si concentra su di sé, la carriera e il suo benessere. Nel 2019, però, eccola trascorrere le vacanze con il modello norvegese Nikolai Danielsen. Fonti vicine alla cantante, però, smentiscono si tratti di una relazione. Ad oggi lei si dice felicemente single.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI