Highsnob e Hu perché si chiamano così

Highsnob e Hu sono tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2022: chi sono i due artisti in gara? Scopriamo tutti i dettagli.

La coppia formata da Highsnob e Hu costituisce una delle più intriganti e ricche di curiosità dell’intero Festival. I due partono con i crismi degli outsider, ma sono pronti a stupire tutti, sfruttando la grande occasione di partecipare alla kermesse musicale. Scopriamo qualcosa in più su di loro.

Abbi cura di te Highsnob e Hu testo e significato Sanremo 2022

Chi è Highsnob

Michele Matera, in arte Highsnob, è un cantante classe 1985, nativo di Avellino. Inizia a farsi strada nel mondo della musica nel 2012, pubblicando alcuni brani su YouTube e fondando, l’anno successivo, il duo dei Bushwaka insieme al rapper Samuel Heron. Il duo rimane attivo fino al 2016, dopo di che Highsnob intraprende la carriera da solista.

L’esperienza al Festival di Sanremo sarà un bel riscatto che Highsnob, che nella vita ha dovuto affrontare diverse problematiche derivanti dal disturbo bipolare di cui soffre. Con le cure, l’artista è riuscito ad affrontare la malattia e ora è pronto a godersi l’esperienza all’Ariston, dopo il successo degli ultimi anni col brano 23 coltellate e l’album Yang.

Chi è Hu

Federica Ferracuti, in arte Hu, è una giovane cantante classe 1994. La ragazza coltiva la passione della musica sin da bambina, studiando moltissimo prima e poi partecipando a diverse gare e competizioni. Dal 2018 infatti Hu ha tentato di farsi strada nel mondo della musica, pubblicando anche il suo primo disco verso la metà del 2019.

Lo scorso anno col brano Niagara è stata una delle finaliste di AmaSanremo, ma non è riuscita ad approdare al Festival vero e proprio. Appuntamento solo da rimandare però, perché la cantante sarà in gara quest’anno in coppia con Highsnob sul palco dell’Ariston.

