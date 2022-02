Il marito di Elisa è il suo produttore? Un segreto da svelare

Elisa, andiamo alla scoperta di qualche dettaglio sulla vita privata della cantante del Festival di Sanremo 2022: che lavoro fa suo marito?

A 21 anni di distanza dall’incredibile successo con Luce (tramonti a nord est), Elisa torna sul palco dell’Ariston, dove da quel momento si era esibita solo come ospite. Non c’è nemmeno bisogno di sottolineare quanto la cantante sia una delle più attese dell’intera kermesse musicale, una gigante della musica italiana che, come 21 anni fa, vuole affermarsi sul palco dell’Ariston.

Tante cose però sono passate da quando Elisa ha vinto il Festival: la cantante si è costruita una carriera di primissimo livello, affermandosi come una delle voci più importanti del panorama musicale italiana, e ha saputo costruirsi anche una solida vita familiare col marito Andrea Rigonat. A tal proposito, andiamo a scoprire che lavoro fa l’uomo.

Elisa, che lavoro fa Andrea Rigonat

Elisa ha conosciuto suo marito nel 1996. Andrea Rigonat al tempo studiava l’Accademia Musicale e all’inizio i due hanno solo intrapreso un rapporto professionale, collaborando sul piano artistico. Andrea è infatti diventato la lead guitar della band che seguiva Elisa per i suoi concerti in tutta Italia, ma dalla collaborazione artistica è sbocciata anche quella sentimentale, con i due che hanno cominciato una relazione, dando alla luce anche due figli: Emma Cecile nel 2009 e Sebastian nel 2013. Nel 2015, poi, sono convolati a nozze.

Andrea Rigonat, nato a Gorizia il 9 luglio 1976, è un abile chitarrista, ma è anche molto attivo come produttore. Ha lavorato con sua moglie ovviamente, ma anche con altri grandi esponenti della musica italiana come Tiziano Ferro, Marco Mengoni e Francesca Michielin, presente anche lei al Festival di Sanremo nell’insolito ruolo di direttrice d’orchestra per le esibizioni di Emma.

