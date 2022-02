Chi è Roberto Russo marito di Monica Vitti: amore contro le critiche

Il marito di Monica Vitti è Roberto Russo, il grande amore dell’attrice che ha condiviso con lei una vita intera dai successi alla malattia

Monica Vitti ed il marito Roberto Russo sono stati tre le coppia più amate del cinema italiano. L’uomo è stato accanto all’attrice durante gli anni più duri: la malattia che aveva la Vitti è una patologia degenerativa del tutto simile all’Alzheimer che grava sul cervello fino a far perdere la memoria. A dare l’annuncio della scomparsa dell’artista Walter Veltroni su Twitter, lo stesso Russo d’altronde aveva rotto il silenzio di anni per smentire le voci insistenti sul ricovero in clinica della sua amata consorte.

La grande Monica è morta all’età di 90 anni, la causa la malattia legata all’anzianità. Nessuna correlazione con il Covid e con i vaccini, come si era vociferato erroneamente in passato. I film più belli dell’attrice sono da sempre l’Avventura nel 1960, Deserto Rosso nel 1964 e la Ragazza con la Pistola nel 1968 e Polvere di Stelle del 1973. Il genere della sua recitazione era la commedia brillante e la drammaturgia, tra le poche attrici al mondo a saper interpretare magistralmente entrambi i ruoli. L’uomo della sua vita l’è stato sempre vicino nei successi e durante la malattia, scopriamo di più sul marito della Vitti Roberto Russo.

Chi è il marito di Monica Vitti

È Roberto Russo il marito di Monica Vitti. È di origini laziali, è nato a Roma nel 1947 ed ha attualmente 75 anni di età. Di pari passo con i studi ha fin da piccolo avuto la passione per il cinema, formandosi prima come fotografo di scena e poi come regista. Infatti dopo gli esordi con la fotografia inizia ad ottenere successo dietro la macchina da presa. È da regista che gli cambia la vita privata sia nella professione che per il grande amore della sua vita.

La sua opera prima, per cui vince anche il David di Donatello è la pellicola Flirt del 1983. La trama racconta la storia di un uomo anziano che immagina una storia a tre. Monica Vitti ed il marito Roberto Russo si sono conosciuti per lavoro proprio girando il film flirt, da quel momento non si sono più lasciati. Fece discutere all’epoca la loro differenza di età, lui era più giovane di lei di 15 anni.

Dopo 27 anni di relazione di sono sposati il 28 settembre del 2000: il matrimonio è stato celebrato a Roma al Campidoglio. Le ultime apparizioni pubbliche di Monica Vitti sono state a Roma in occasione del Giubileo del 2000 e al compleanno di Alberto Sordi. In entrambi le occasioni era accanto al marito Roberto Russo.

