Diego Dalla Palma Patrimonio: quanto guadagna il make-up artist

Diego Dalla Palma è il visagista e truccatore italiano tra i più famosi all’estero. Ha truccato le più grandi star della sua epoca. Scopriamo quanto guadagna

Diego Dalla palma a 71 anni vanta una carriera da divo. Nasce come truccatore, un percorso di sacrifici partito da Vicenza e raggiunge in breve tempo il successo grazie al suo innato talento. Nel corso degli anni perfeziona le sue competenze di visagista ed arriva a curare l’aspetto delle star della sua epoca da Mariangela Melato a Monica Vitti fino a Twiggy e Belen Rodriguez. Conosciamo Diego dalla palma non solo per i suoi consigli di bellezza in TV ma anche per la sua azienda. Il make-up Artist ha, infatti, un suo Marchio specializzato di trucchi e cosmetici.

LEGGI ANCHE: Diego Dalla Palma “moglie”, chi è la donna che ha perso

Diego dalla Palma quanto guadagna

Ovviamente, e come giusto che sia, non possiamo sapere a quanto ammonti il patrimonio di Diego Dalla Palma nè quanto guadagna per consulenze trucco e cosmetici. Possiamo però farci a grandi linee un’idea, l’impressione è che con il suo brand possa arrivare a fatturare cifre da capogiro anche milioni di euro. Tenendo conto che il suo marchio produce prodotti suoi, dai trucchi fino alle sue creme studiate dal visagista e frutto del suo talento e della sua esperienza. Ricordiamo che anche in questo caso siamo sempre al vaglio delle ipotesi.

Un make artist in italia guadagna in media intorno ai 25mila euro al mese, cifra che sale nei periodi del trucco sposa dove la cifra a singola prestazione può anche superare i mille euro. Una consulenza make up può avere anche un costo di 500 euro. Il patrimonio di un visagista è simile, anche perché attualmente le due figure professionali tendono a di cui pararsi.

Infatti esistono anche i corsi di formazione dove i truccatori possono anche guadagnare oltre 1000 € per insegnare ad aspiranti del settore i primi passi di questo lavoro. Ovviamente a queste cifre ipotetiche per quanto riguarda Diego dalla palma di cui non conosciamo il patrimonio, vanno aggiunti i guadagni della sua azienda, sicuramente ingenti per un brand di così grande successo come quello del maestro.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI