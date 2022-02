Chi è Tananai, il cantante a Sanremo 2022

Tananai è uno dei tre giovani che prenderanno parte alla gara dei Big di Sanremo 2022. In quest’edizione non ci sarà spazio, infatti, per una competizione dedicata alle “nuove proposte”. Sono stati promossi, per così dire, i primi tre classificati di Sanremo Giovani, tenutosi a fine 2021. Tananai è uno di questi e all’Ariston canterà S3sso occasionale.

Chi è Tananai? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul giovane talentuoso che proverà a dire la sua sul palco dell’Ariston, confrontandosi con alcuni dei grandi della musica italiana.

S3ss0 Occasionale Tananai testo e significato Sanremo 2022

Chi è Tananai

Il vero nome di Tananai è Alberto Cotta Ramusino, giovane classe 1995 nato a Cologno Monzese. È appassionato di musica fin dalla tenera età. Vuole fare questo nella vita e, con caparbietà, è riuscito a realizzare il proprio sogno. Inizia a farsi notare grazie al progetto elettronico Not for Us, per poi cambiare nome e gettarsi a capofitto nell’indie.

Quest’avventura risulta vincente e ha inizio nel 2018. Tra i singoli più apprezzati di questa fase vi è di certo Ichnusa, che parla di una storia d’amore ormai conclusa. Il singolo Maleducazione ha poi dato un seguito al suo successo, soprattutto sul web. Un artista libero, che fa della propria indipendenza un marchio. Non vuole costrizioni, così da poter scrivere tutto ciò che gli va. Nel 2021 la sua fama gli ha permesso di trovare spazio nell’album di Fedez. I due duettano nel brano Le madri degli altri. Lo step successivo è stata la partecipazione a Sanremo Giovani, risultando tra i primi tre. Porte aperte per il teatro dell’Ariston, in gara tra i Big.

Tananai, curiosità

In tanti si chiedono il suo nome d’arte da dove derivi. Si tratta di un nomignolo che gli aveva dato il nonno quando era molto piccolo. Per anni ha scritto, prodotto e cantati le sue canzoni. Tutto da solo, facendosi aiutare solo da qualche amico per i videoclip. Un vero e proprio indipendente in tutto e per tutto. Da ragazzo adorava i Linkin Park ma tra le sue fonti d’ispirazione trovano spazio soprattutto Verdena e Flume.

