Tananai significato e perché si chiama così: vero nome

Tananai è uno dei 25 big in gara nel Festival di Sanremo 2022: scopriamo chi è il giovane cantante e perché si chiama così.

Una delle novità di quest’anno nel Festival di Sanremo è rappresentata dalla presenza di ben tre cantanti provenienti da Sanremo giovani, che hanno vinto l’opportunità di partecipare alla gara dei big. Tra questi c’è Tananai, che insieme a Yuman e Matteo Romano si esibisce accanto ai grandi protagonisti del Festival: un’occasione davvero unica per la sua carriera. Scopriamo dunque chi è Tananai e perché si chiama così.

S3ss0 Occasionale Tananai testo e significato Sanremo 2022

Tananai, chi è e perché si chiama così

Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, nasce in provincia di Milano nel 1995 e ha 27 anni di età. Sin da piccolo si appassiona al mondo della musica, facendosi notare col progetto elettronico Not for Us. Decide quindi di intraprendere la carriera da cantautore, facendosi strada nella scena indie con lo pseudonimo Tananai. Il soprannome viene dal nomignolo con cui lo chiamava il nonno da piccolo e che il cantante ha quindi voluto mantenere per il legame emotivo che gli suscita.

Tra i suoi singoli più amati ci sono stati Ichnusa e Maleducazione, mentre recentemente ha preso parte al nuovo album di Fedez, Disumano, partecipando al brano Le madri degli altri. Le porte del Festival di Sanremo gli si sono aperte grazie al secondo posto ottenuto a Sanremo Giovani e ora l’Ariston può rappresentare davvero un’opportunità importante di consacrazione per il cantante che è pronto a prendersi il grande palcoscenico della musica italiana.

Al Festival, il cantante presenta il brano S3sso Occasionale, con cui punta ad aumentare la sua risonanza. Negli ultimi anni sono stati tanti i cantanti lanciati dall’Ariston, basti pensare all’enorme successo dei Maneskin dopo la vittoria dello scorso anno o alla consacrazione di Mahmood. Anche Tananai spera di sfruttare l’esperienza sanremese come trampolino di lancio per la sua carriera.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI