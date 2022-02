Al termine della seconda serata di Sanremo 2022, Elisa occupa il primo posto della classifica generale. Gli stream premiano Mahmood e Blanco

Con la seconda serata si è concluso l’ascolto di tutte le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2022. A conquistare il primo posto nella classifica parziale è stata Elisa con O forse sei tu superando Emma e la rivelazione Ditonellapiaga e Rettore. La cantautrice si è piazzata prima anche nella classifica generale provvisoria che unisce tutti e 25 artisti che si sono esibiti tra prima e seconda serata. Un primo posto accolto con gli applausi del Teatro Ariston, ma dal web i numeri parlano già di un vincitore annunciato. E non è Elisa.

Classifica Sanremo 2022 e Spotify: Mahmood e Blanco dominio

Dopo la prima serata Mahmood e Blanco hanno conquistato la classifica parziale ma non sono riusciti a confermare il primato con l’arrivo degli altri 13 artisti. Il duo si è piazzato infatti al secondo posto nella classifica generale provvisoria ma può già dirsi soddisfatto del risultato raggiunto. I numeri del web infatti parlano di un dominio assoluto di Mahmood e Blanco che con Brividi hanno conquistato fin dal primo ascolto i fan e tanti nuovi ascoltatori e appassionati.

In 24 ore il video ufficiale della canzone ha totalizzato su Youtube 2,8 milioni di visualizzazioni che si aggiungono alle 2,4 milioni di views del video dell’esibizione al Festival di Sanremo 2022. Brividi ha inoltre conquistato la vetta della classifica dei singoli di Apple Music e quella di Itunes. Attesa per conoscere i dati della classifica di Spotify che si aggiorna ogni 24 ore e riporta i dati del giorno prima dell’aggiornamento. La sensazione però è che anche in questo caso Mahmood e Blanco non hanno lasciato scampo agli altri cantanti in gara al Festival di Sanremo.

Brividi su Spotify da record

È nella classifica mondiale Spotify che Mahmood e Blanco battono ogni record possibile e immaginabile. Brividi sulla piattaforma di stream è la quinta canzone più ascoltata al mondo. Senza dimenticare che questi numeri sono stati raggiunti in poco più di quattro ore. Si attende ora solo l’effetto Tik Tok come successe per una ballata romantica Destri di Gazzelle che nessuno si aspettava, dato il genere, che potesse diventare un tormentone virale.

Eppure sono già due i possibili tormentoni grado di scalare le classifiche: Ciao Ciao di La Rappresentante di Lista (terza nella classifica generale provvisoria) e Apri tutte le porte di Gianni Morandi (quinto dopo le due serate del Festival di Sanremo 2022). Niente da fare però, ad oggi Mahmood e Blanco macinano numeri impressionanti, nettamente superiori a quelli registrati dai Maneskin nella scorsa edizione di Sanremo. Il gruppo però ha poi impressionato tutti con una escalation senza precedenti che ha permesso poi loro di imporsi anche nel mercato internazionale. Infatti i Maneskin, vincitori del Festival di Sanremo 2021, hanno chiuso l’anno con oltre 2 miliardi di stream su Spotify.

