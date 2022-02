Cesare Cremonini, tutte le ex fidanzate del cantautore: c’è una collega

Cesare Cremonini è sempre stato molto riservato in merito alla propria vita privata. Ciò però non ha impedito a fan e giornalisti esperti in gossip di scoprire i nomi di alcune delle sue storiche fidanzate.

Svariate le relazioni nelle quali Cesare Cremonini è stato impegnato nel corso degli anni. In un caso ha anche avuto una storia d’amore con una celebre collega, giunta rapidamente su siti e giornali.

Cesare Cremonini, tutte le fidanzate

La prima storica fidanzata di Cesare Cremonini è stata Erika Monti. Una relazione che ha vissuto molti alti e bassi. Un profondo amore durato circa 9 anni, caratterizzato da svariati allontanamenti. Qualcosa di indimenticabile, considerando come l’uno per l’altra siano stati il primo grande amore. Si sono conosciuti al liceo e a lei Cremonini ha dedicato svariate canzoni. Una su tutte è Piccola Ery, tratta da Bagus, che porta proprio il nome della giovane. Probabilmente la più famosa è Marmellata #25, che parla del dolore per un addio improvviso.

La storia tra i due è degna di un film. Dall’amore adolescenziale al liceo a una storia complessa a distanza, con lei trasferitasi a Bali a causa del lavoro dei suoi genitori. Svariati tira e molla e un presunto tradimento di lui con Linda Santaguida, schedina di Quelli che il calcio, mai confermata. Spazio poi a un romantico ricongiungimento, una fuga d’amore e un addio sofferto che spezza per sempre il loro legame.

Per circa un anno Cremonini è stato al fianco di Malika Ayane, tra il 2009 e il 2010. Una storia che ha fatto molto parlare, considerando la fama di entrambi. I due si sono ispirati a vicenda e tutto ciò non poteva che condurre a una nuova canzone, Hello. I motivi del loro addio non sono mai stati svelati. Poco dopo la rottura, però, Malika aveva lanciato qualche frecciatina all’ex, lasciando intendere come il suo carattere non fosse dei più semplici e anche un po’ immaturo.

Svariati rumors amorosi relativi al cantante, come quello che l’avrebbe voluto impegnato con l’ex valina di Striscia la Notizia Ludovica Frasca. Nel 2018 però ha incontrato la sua attuale fidanzata, Martina Margaret Maggiore. È una giovane studentessa di Rimini, impegnata all’Università di Bologna, città nella quale convive con il cantante, di quasi 20 anni più grande di lei.

I due sono molto riservati ma hanno deciso di non tenere nascosta la loro storia. Lei è presente nel videoclip di Giovane stupida, canzone a lei dedicata. Un brano d’amore, nonostante il titolo un po’ fuorviante.

