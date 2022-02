Drusilla Foer, chi è il marito suo ultimo amore

Drusilla Foer è una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2022. In questa nuova edizione della kermesse musicale più importante d’Italia affianca Amadeus, sfoderando tutta la propria ben nota verve e intelligenza.

Drusilla Foer è la conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2022. Proviamo a scoprire qualcosa in più su di lei. È stata sposata, come ha raccontato. Ecco chi era il suo ultimo amore.

Drusilla Foer marito

Il grande pubblico ha avuto modo di conoscere Drusilla Foer con Strafactor, anche se questa non è stata di certo la sua prima esperienza, tutt’altro. La sua è una lunga storia, sia personale che artistica. In molti oggi si chiedono qualcosa sul suo passato, visto che Amadeus ha annunciato che sarà a Sanremo 2022, ricoprendo il ruolo di co-conduttrice durante la terza serata del Festival dell’Ariston.

I fan si chiedono chi è il marito di Drusilla Foer. Lei non parla molto della sua vita privata, che preferisce resti tale. Le uniche dichiarazioni in merito sono state rilasciate dalla diretta interessata nel corso di un’intervista a Libero Quotidiano. A quanto pare si sarebbe sposata per due volte, prendendo il cognome del marito, che non ha più lasciato. Il suo nome era Hervé Foer.

Le prime nozze non sono state felicissime. Ha spiegato d’essere stata al fianco di un texano orrendo, che l’ha poi tradita. La stessa Drusilla ha raccontato di essersi sposata in seguito, non giovanissima, con Hervé Foer, un belga. È stato il suo ultimo amore. Nel corso della chiacchierata, l’affascinante Drusilla ha spiegato come il marito fosse discendente della nota famiglia Dufur. Parliamo di lui al passato perché è scomparso tempo fa, lasciandola vedova. Dopo questa immane sofferenza, la famosa artista non ha più trovato l’amore.

Le critiche piovute per l’annuncio della sua partecipazione al Festival dimostrano come parte di questo Paese debba ancora crescere. La scelta di Amadeus potrebbe aiutare in tal senso.

