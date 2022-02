Drusilla Foer prima: com’era da uomo la conduttrice di Sanremo 2022

Drusilla Foer è la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. Il solo annuncio del suo nome ha scatenato le prime polemiche ma il pubblico non vede l’ora di apprezzarla sul palco dell’Ariston.

Le parole del senatore leghista Simone Pillon hanno fatto discutere perché ha chiesto, dopo l’annuncio della presenza di Drusilla Foer a Sanremo 2022, di avere un normale papà e magari di ispirazione conservatrice. Per il senatore sarebbe un segnale a tutela delle specie a rischio estinzione televisiva. Drusilla Foer, al centro delle polemiche, ha sbrigato la questione dicendo che sarebbe il caso prima di ascoltare un artista e poi esprimere un’opinione. La stessa ha sottolineato come se fosse stata una drag queen sarebbe stato più facile. Fin quando si tratta di un’estremizzazione, si riesce a prendere le distanze. Per certe persone invece l’interpretazione è meno comprensibile.

Drusilla Foer, chi è Gianluca Gori

Drusilla Foer è stata creata da Gianluca Gori ormai un bel po’ di anni fa. Oggi condividono lo stesso corpo ma quando c’è l’una, l’altro sparisce. Si può parlare di un vero alter ego, l’uno dell’altra, vicendevolmente.

Negli ultimi anni i riflettori sono stati puntati tutti su Drusilla, che troverà spazio anche sul palco dell’Ariston come co-conduttrice di Amadeus nella terza serata di giovedì 3 febbraio. Proviamo invece a gettare un po’ di luce su Gianluca Gori, Gigio per gli amici.

É nato a Firenze nel 1967, formatosi presso l’Istituto Statale d’Arte del capoluogo toscano. Ha svolto numerosi lavori, trovando impiego come fotografo, attore, cantante e, in generale, performer. Si sa davvero poco della sua vita privata, a differenza di Drusilla. I due, che come detto sono persone ben distinte, hanno anche età differenti. Se lei è del 1945 e ha 77 anni, lui ne ha 55.

In che rapporti sono Drusilla Foer e Gianluca Gori? Lei lo ha sempre liquidato così: “Sostiene d’avermi inventata, ma non è così geniale”.

