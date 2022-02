Drusilla Foer è la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022 per la terza serata: scopriamo quanto guadagnerà e le cifre del suo cachet.

Dopo Ornella Muti e Lorena Cesarini, questa sera è il turno di Drusilla Foer per affiancare Amadeus nella condizione del Festival di Sanremo. Una serata più intensa rispetto alle precedenti perché ci saranno le esibizioni di tutti i 25 cantanti in gara e i tempi saranno inevitabilmente molto più lunghi rispetto a quelli distesi delle prime due puntate.

Dopo Lorena Cesarini, tocca a un’altra donna che porterà sul palco dell’Ariston la propria storia con tutte le polemiche che ha generato, con l’obiettivo di continuare a sensibilizzare gli spettatori come avvenuto ieri con l’attrice italo-senegalese. Scopriamo quanto guadagnerà Drusilla Foer per questa sua esperienza al Festival di Sanremo 2022.

Drusilla Foer, quanto guadagna a Sanremo

Drusilla Foer è una delle cinque co-conduttrici che si alternano al fianco di Amadeus alla guida del Festival di Sanremo 2022. Tutte e cinque hanno riscosso lo stesso cachet per la co-conduzione del Festival di Sanremo, che si aggira intorno ai 25-30.000. La cifra precisa non si conosce con esattezza, ma diverse fonti riportano questa cifra, in linea anche con i compensi degli anni precedenti. Il compenso di Drusilla Foer è tra le curiosità più interessanti che ha attirato gli utenti. Un argomento che ha riguardato anche Fiorello e Checco Zalone, i superospiti rispettivamente della prima e seconda serata.

Drusilla Foer a Sanremo 2022

La scelta di Drusilla Foer come una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2022 ha subito attirato l’attenzione ed è stato oggetto di discussione sui social. La nobildonna, interpretata da Gianluca Guidi, ha risposto con grande stile alle critiche sottolineando come sia il caso prima di ascoltare cosa dice un’artista e poi eventualmente parlarne.

Dopo Ornella Muti e Lorena Cesarini, Drusilla Foer è la protagonista sul palco del Festival di Sanremo per la terza serata. Non si conosce cosa farà la nobildonna e cosa porterà al Teatro Ariston ma la curiosità è davvero tanta. Una presenza che prima ancora del suo arrivo a Sanremo ha già fatto parlare di sé.

