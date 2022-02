Drusilla Foer uomo: chi è veramente la conduttrice di Sanremo 2022

La terza serata del Festival di Sanremo 2022 vede Drusilla Foer come co-conduttrice. È lei al fianco di Amadeus sul palco dell’Ariston. Intelligente e amatissima dal pubblico, fa valere il proprio talento contro le polemiche per la sua presenza.

Chi si cela dietro Drusilla Foer? Il suo nome è Gianluca Gori ma, dopo tanti anni, è necessario sottolineare come lui e lei siano persone ben differenti. L’attore ha infatti dichiarato di voler essere come lei.

Drusilla Foer chi è e perché conduce Sanremo 2022

Drusilla Foer a Sanremo

Nel corso degli anni Drusilla Foer ha sviluppato una vita propria, della quale conosciamo i dettagli. È una co-conduttrice sul palco di Sanremo al fianco di Amadeus. Nel 2017 aveva dichiarato d’aver voluto fare la valletta all’Ariston: “Non disdegno il ruolo di valletta ancora oggi”.

Nel corso della sua intervista a Fanpage, ha raccontato che guardava con gli amici, così da criticare ogni pezzo noioso o stacco di coscia troppo esibito. Ha goduto della musica di Sanremo più al di fuori delle serate. Durante, infatti, era distratta dalle chiacchiere. Gli amici erano dei casinisti maleducati.

Chi è Gianluca Gori?

Il padre di Drusilla Foer è Gianluca Gori. L’attore ha creato questo celebre personaggio dopo aver intrapreso una carriera recitativa e nel campo della fotografia. Il suo sogno è sempre stato quello di calcare i principali palchi italiani. Tutto ciò è divenuto realtà grazie alla signora Foer.

La scelta del nome del suo alter ego non è frutto del caso. Drusilla era il nome con il quale era stato battezzato il battello divenuto storico per la famiglia della Foer. Una notte d’amore sfrenato consumato dai suoi nonni negli Stati Uniti, su quel battello, ha portato a questo nome. Un’affascinante spiegazione ben nota ai fan della star del web e della TV: “Il battello è diventato monumento storico, una sorta di pezzo d’antiquariato. Come me, insomma”.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI