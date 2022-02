Voto canzoni Sanremo 2022, come funziona televoto

Sanremo 2022, come funziona il televoto? Scopriamo tutti i dettagli su come sostenere il proprio artista preferito per la vittoria finale.

Uno dei modi per decidere il vincitore finale del Festival di Sanremo 2022 è quello del televoto. Il pubblico è il giudice sovrano per questa modalità di scelta, che poi andrà a combinarsi col voto della giuria demoscopica e con quello della sala stampa. La torta sarà divisa quasi equamente, ma il televoto ha un peso maggiore, col 34% rispetto al 33% delle altre due componenti: scopriamo dunque com’è possibile esprimere la propria preferenza tramite il televoto.

Sanremo 2022, come funziona il televoto

Il televoto ha influito poco sulle prime puntate, quando per determinare la classifica provvisoria ha avuto maggior peso la Sala Stampa e la nuovissima giuria demoscopica composta da ben 1000 componenti. Il televoto entra in gara dalla terza serata, quando il televoto avrà il 50% del peso nel determinare la classifica finale. Per la quarta serata, ovvero la gara delle cover, e la quinta, la finale, il televoto avrà invece un peso del 34% nel determinare i rispettivi vincitori.

Per esprimere la propria preferenza occorrerà utilizzare il codice specifico, che verrà attribuito nel corso delle varie serate del Festival. Chiaramente, il voto sarà particolarmente cruciale nella quinta serata, l’ultima, la finalissima del 5 febbraio. Il pubblico da casa sarà importante per determinare gli esiti del Festival, ma è chiaro che ogni persona non potrà esprimere più di un certo numero di voti, anche se ovviamente può ricorrere a diversi numeri per aumentare le proprie possibilità di voto. Infine, c’è da ricordare che ogni voto ha un prezzo, che verrà comunicato durante le sere del Festival.

