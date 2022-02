Giovanni Truppi svela perché porta la canottiera, lo veste un’artista

Sul palco dell’Ariston Giovanni Truppi è salito per tutte le cinque serate di Sanremo 2022 in canottiera. Chi veste il cantante? La risposta arriva da lui

Tra le certezze del Festival di Sanremo 2022 c’è sicuramente Giovanni Truppi. Il cantante quarantenne di origini napoletane è salito sul palco dell’Ariston con la sua Mia madre, tua madre, Lucia. L’artista ha vinto il premio Lunezia per il miglior testo della kermesse musicale. È noto però che la manifestazione giunta alla sua 72esima edizione non è solo dedicata a nuovi brani, che restano i protagonisti indiscussi.

Sanremo è anche una questione di stile: gli abiti diventano un vero e proprio cult, c’è sempre la pagella per l’outfit più bello o meno bello, i look del festival diventano iconici. Quest’anno è diventato virale il quesito chi veste Giovanni Truppi? Soprattutto sui social in tanti si sono chiesti perché indossa sempre la canottiera, che per alcuni stona con il contesto elegante dell’Ariston. Durante la serata finale della kermesse è intervenuto lo stesso artista in merito.

LEGGI ANCHE: Giovanni Truppi chi è la moglie, la dedica della canzone e il dramma del tempo

Perché Giovanni Truppi porta la canottiera a Sanremo 2022

Su Twitter i meme si sono sprecati, su Instagram la maggior parte dei commenti sui look del Festival di Sanremo sono stati dedicati all’artista di Mia madre, tuo padre, Lucia. Giovanni Truppi ha indossato per il Festival di Sanremo 2022 sempre la canottiera di tonalità diverse per ogni serata della kermesse. Anche per l’esibizione della serata finale si è presentato con lo stesso look, la canottiera questa volta era bordeaux abbinata ad un pantalone nero.

Amadeus, sempre attento al mondo del web, ha chiesto a Giovanni Truppi perché indossa sempre la canottiera e perché l’ha fatto anche a Sanremo 2022. È arrivata puntuale la replica di Truppi che ha detto che la scelta della canottiera non è una mancanza di rispetto al pubblico dell’Ariston e ai telespettatori. È una questione affettiva e di non voler snaturare se stesso. Fin da giovane si è sempre esibito in canottiera e ha scelto di farlo anche al festival.

Così in tanti si sono chiesti chi veste Giovanni Truppi? Un’artista, una sarta lo ha detto lo stesso cantante ad Amadeus nel corso della serata finale di Sanremo 2022. Non ha però svelato l’identità della stilista.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI