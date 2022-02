Il Festival di Sanremo 2022 è terminato e di fatto apre le porte a un gran numero di fiction Rai pronte a debuttare o tornare in scena. È il caso de L’Amica Geniale 3, in onda a partire da stasera, domenica 6 febbraio.

Scopriamo le anticipazioni della prima puntata de L’Amica Geniale 3, in onda in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. Ecco cosa accadrà stasera.

L’Amica Geniale 3

Sono trascorsi ben due anni dalla messa in onda della seconda stagione. La pandemia ha di certo complicato i piani e reso impossibile per un lungo periodo girare in sicurezza per le strade di Napoli e non solo. La terza stagione de L’Amica Geniale è però pronta finalmente a fare il proprio debutto. È passato più di qualche anno per Elena e Lila, ancora al centro di questo racconto tratto dal romanzo di Elena Ferrante, Storia di chi fugge e di chi resta, penultimo del ciclo dedicato ai due personaggi. Nel caso ancora Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Si è preferito puntate su di loro, optando per un bel po’ di trucco, così da renderle 30enni. Nella serie finale, invece, ci sarà un cambio di cast.

L’Amica Geniale 3, anticipazioni prima puntata

Sono due gli episodi che compongono questa prima puntata de L’Amica Geniale 3. Si parte da Sconcezze. Elena incontra Nino alla presentazione del suo primo libro a Milano. Un faccia a faccia del tutto inaspettato. Il ragazzo la difende anche da un giornalista molto aggressivo, facendosi notare dalla futura famiglia acquisita della scrittrice.

Adele, prossima suocera di Elena, lo invita a cena con loro. È proprio in questo momento che la ragazza si rende conto di provare ancora dei sentimenti per lui. Ama Pietro ma il ricordo di quel vecchio amore non la abbandona. È come se da una parte ci fosse la sua nuova vita e dall’altra chi l’ha sempre conosciuta. A Nino non deve nascondere nulla. Elena non ha mai perdonato all’amica di sempre, Lila, quella prima volta, quei giorni a Ischia proprio con Nino.

Il secondo episodio ha come titolo La febbre. Pietro e la sua famiglia giungono a Napoli per conoscere tutti i familiari di Elena. Lei è mortificata all’idea di assistere al confronto tra queste due differenti classi sociali. Pietro invece è a proprio agio, anche se non manca qualche discussione. La madre di Elena, infatti, la vorrebbe veder sposata in abito bianco in chiesa e non in comune.

Lila scopre del ritorno dell’amica e la manda a chiamare. La sua vita è ben differente da ciò che sognava e questo la logora dentro. Il suo grande talento pare andato sprecato. Si è liberata del marito violento ma ha bisogno di soldi per crescere suo figlio Gennaro. Lavora in una fabbrica di salumi come una schiava. È sfruttata, come tutti gli altri. L’ambiente è tutt’altro che salutare e questo l’ha fatta ammalare, insieme con gli orari estenuanti. Chiede così all’amica di prendersi cura di suo figlio, qualora dovesse accaderle qualcosa. L’impatto di questa drammatica realtà è enorme su Elena, che non si aspettava di certo una vita del genere per la casa amica.

