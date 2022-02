Chi è Cardi B, la rapper del tweet su Lulù

Cardi B, chi è la rapper che ha fatto i complimenti su Twitter alla concorrente del Grande Fratello Vip Lulù Selassie: scopriamo chi è l’artista statunitense.

Simpatico siparietto tra una delle protagoniste del Grande Fratello Vip, Lulù Selassie, e una vera e propria star della musica italiana come Cardi B. La rapper americana ha commentato un video in cui la gieffina ha intonato alcune barre della canzone Clout, vestendosi e truccandosi come Cardi B, e le ha fatto i complimenti, dimostrando di aver apprezzato moltissimo la performance. Scopriamo dunque chi è la rapper Cardi B.

Chi è Cardi B

Belcalis Marlenis Almanazar, nota al grande pubblico come Cardi B, nasce nell’ottobre 1992 a New York. Cresce nel Bronx e inizia a farsi notare nel mondo della musica, conquistando piano piano la scena rap e costruendo il proprio successo soprattutto a partire dal 2015, partecipando alla serie-reality di VH1 Love & Hip Hop: New York. Nel 2017 firma il primo contratto con una major, l’Atlantic Records e poi pubblica il primo singolo Bodak Yellow.

Il brano si rivela un successone e lancia la carriera della rapper, che diventa una dei più grandi astri nascenti della scena hip hop americana. Nell’aprile 2018 vede la luce anche il primo album di Cardi B, Invasion of Privacy, che si afferma come un clamoroso successo sia di critiche che di vendite, venendo premiata anche come miglior artista femminile ai Billboard Music Awards. Riconoscimenti e successi diventano all’ordine del giorno per Cardi B, che ora è considerata a tutti gli effetti una delle più grandi artiste della scena musicale attuale.

Per ciò che concerne la sua sfera privata, Cardi B si è sposata nel settembre 2017 col collega Offset e nel luglio 2018 i due hanno anche avuti una figlia: Kulture Kiari Cephus. Il settembre seguente però i due si sono separati, senza rendere note le cause, tornando poi insieme poco dopo il divorzio e lasciandosi nuovamente nel settembre 2020. Dopo di ché, nuovo colpo di scena: a ottobre i due si sono rimessi insieme e Cardi B è rimasta incinta, dando alla luce nel 2021 il suo secondo figlio.

