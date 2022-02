Chi è la sorella di Alessandro Basciano Giorgia: è famosa!

Nelle ultime ore è tornata protagonista la sorella di Alessandro Basciano, Giorgia Nicole. Ospite nella Casa del Grande Fratello VIP, è pronta a spiegare che non è contro la relazione tra suo fratello e la bella Sophie. Scopriamo chi è e perché è già famosa.

Ricorderete tutti la popolarità che ha acquisito nelle scorse settimane la sorella di Alessandro Basciano. La donna, legatissima al suo fratellino, è tornata a far parlare di sé perché ha firmato una lettera sul settimanale DiPiù. Il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello VIP è stato anche per spiegare il senso delle sue parole. Prima ha consigliato al fratello di moderare le sue reazioni perché ai telespettatori potrebbe arrivare un messaggio sbagliato. Poi ha conosciuto a distanza la fidanzata di suo fratello, Sophie. Ha specificato che nella lettera non intendeva che lei non é una ragazza matura, voleva solo dire che sta affrontando il suo percorso nel reality con minore pesantezza rispetto al suo ragazzo. Scopriamo chi è la sorella di Alessandro Basciano, Giorgia Nicole.

Chi è Giorgia Nicole sorella di Alessandro Basciano

Si chiama Giorgia Nicole la sorella di Alessandro Basciano. Molto attiva sui social, lo è meno i dettagli inerenti le strette informazioni della sua vita privata. Quindi non sappiamo di preciso la sua data di nascita né l’età anagrafica, ma avrà sicuramente meno di 30 anni. È nata a Genova, quindi origini liguri, e come suo fratello ha un rapporto speciale con la loro madre Giovanna. Accanto ai suoi studi, ha sempre coltivato la sua grande passione: il fitness. Infatti di lavoro è una modella proprio specializzata in questo particolare settore, come ha scritto anche lei stessa sul suo profilo Instagram che conta quasi 40 mila followers.

Data la sua grande prorompente bellezza, la sorella di Alessandro Basciano è anche un volto noto dello spettacolo, è infatti già famosa. Cinque anni fa è apparsa spesso a Ciao Darwin 7 la Resurrezione, durante lo spazio dedicato ai viaggi nel tempo. Il programma è condotto da Paolo Bonolis, marito dell’opinionista del Grande Fratello VIP Sonia Bruganelli. Attualmente risulta single, stando sempre ai social dove non appaiono foto con ragazzi. In passato però ha avuto un fidanzato noto, l’ex tronista Jack Vanore che è stato anche per lungo periodo opinionista fisso di Uomini e Donne.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI