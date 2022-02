Chi è l’imitatore di Lulù Selassiè Claudio Napolitano

Scopriamo chi è Claudio Napolitano, l’imitatore di Lulu Selassie del Grande Fratello VIP che ha riscosso tanto successo sui social grazie ai suoi esilaranti video

Uno dei concorrenti più rilevanti del Grande Fratello VIP è sicuramente Lulù Selassie. Nel corso dei mesi si è fatta notare per il suo carattere solare, spigliato e sicuramente sopra le righe. Aspetti che hanno catturato immediatamente l’attenzione dei social e che insieme ai suoi outfit stravaganti le hanno permesso di conquistare tantissimi fan.

Un autentico personaggio che ha anche dato vita a numerose imitazioni. Tra queste c’è quella di Claudio Napolitano che è stato tra i protagonisti dell’ultima puntata del Grande Fratello VIP. Scopriamo chi è l’imitatore e cosa fa nella vita.

Chi è l’imitatore di Lulù del GF VIP

Claudio Napolitano è nato il 5 novembre del 1997 ed ha 24 anni di età. L’imitatore di Lulù ha infatti origini siciliane ed è nato a Palermo. Ha iniziato i suoi studi nella sua città d’appartenenza e ha sempre sviluppato una propensione per la recitazione come sta dimostrando sui social. Nel 2018 si trasferisce a Milano dove vive ormai da quattro anni. E nella City dimostra di avere anche particolari intuizioni iniziando a lavorare sulle più comuni piattaforme digitali.

La popolarità non arriva su Instagram e Facebook come si può immaginare ma su TikTok dove è una vera e propria star con quasi 70 mila followers. Oltre alle imitazioni di Lulù Selassie del grande Fratello VIP è popolare per la sua parodia di Francesca Cipriani. La ragazza che appare sempre con lui nei video, la collega di Tik Tok, è Denise Manno, sua coinquilina e grande amica. Attualmente Claudio Napolitano è spesso ospite del programma web Gf Vip Party. Una curiosità su di lui: il suo soprannome è Cakes in Wonderlart, probabilmente perché di lavoro faceva il pasticciere.

