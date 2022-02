Domenica 13 andranno in onda le puntate 3 e 4 de L’Amica Geniale 3, adattamento del penultimo romanzo di Elena Ferrante in merito alle vicende di Elena e Lia. Scopriamo cosa ci aspetta la settimana prossima.

Abbiamo avuto modo di scoprire cos’è accaduto tra seconda e terza stagione nella vita delle due amiche. Vediamo cosa accadrà loro nei prossimi due episodi.

L’Amica Geniale 3, anticipazioni episodio 3

Le anticipazioni del terzo episodio de L’Amica Geniale 3, dal titolo La cura. Elena ha avuto modo di rendersi conto di quali siano le condizioni di Lila. L’amica si spacca la schiena in una fabbrica che la sfrutta terribilmente. Il suo stato di salute ne ha risentito. È seriamente ammalata, al punto da chiederle di prendersi cura di suo figlio Gennaro, nel caso in cui le fosse successo qualcosa.

Lenù non ha intenzione di restare a guardare e fare nulla. Entra in azione, rivolgendosi ai propri futuri suoceri. Adele la spinge a sfruttare le sue doti di scrittrice. Potrebbe dar voce all’amica, svelando all’Italia le reali condizioni di luoghi di lavoro come quello di Lila, ben diffusi purtroppo. Un articolo, dunque, che Elena scrive e riesce a far pubblicare sull’Unità, sfruttando la fama del suo romanzo appena presentato e di grande successo.

L’Amica Geniale 3, anticipazioni episodio 4

Le anticipazioni del quarto episodio de L’Amica Geniale 3, dal titolo Guerra fredda. Elena e Lila hanno un obiettivo comune, ovvero riuscire a farsi prescrivere la pillola anticoncezionale. Un processo tutt’altro che semplice, purtroppo. Il tempo passa ed Elena aggiunge un tassello alla sua nuova vita. Sposa Pietro in comune. Una cerimonia molto intima, che non prevede tanti invitati se non pochi intimi. Adele, però, decide di muoversi in segreto e organizza un ricevimento del tutto inaspettato. Un tradimento che Elena non si aspetta. Non può far altro che buon viso a cattivo gioco ma questo gesto ha incrinato il rapporto.

