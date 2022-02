Makari 2 torna in TV lunedì 7 febbraio 2022, in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Torna sul piccolo schermo Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioé. Tre puntate con altrettanti casi sui quali indagare.

Le anticipazioni di Makari 2 ci svelano un po’ cosa accadrà nel nuovo esordio della serie con Claudio Gioè. Scopriamo insieme le nuove avventure di Saverio, creato dalla penna di Gaetano Savatteri.

Makari 2, anticipazioni prima puntata

La trama di Makari 2 riparte dopo un anno dagli eventi della prima stagione. Saverio è in Sicilia e continua a coltivare il sogno di affermarsi come scrittore. Le cose però non vanno come sperava e il suo editore, Accursio Miragno, interrompe la loro collaborazione, considerando i pessimi numeri delle vendite.

C’è il solito Piccionello a rincuorare Saverio, ma oltre a lui c’è Suleima. La giovane, ormai ex studentessa, si era trasferita per lavoro e di colpo è nuovamente in Sicilia. Una notizia splendida per Saverio, che non smette di pensare a lei. La ragazza deve seguire un nuovo progetto e Lamanna si fionda da lei appena riceve la notizia. Le cose non vanno però esattamente come sperava. Lei non è da sola, bensì in compagnia del suo nuovo e affascinante capo, Teodoro Bettini. La sua presenza fa molto ingelosire Saverio. Sente d’avere un rivale in amore e si rimboccherà le maniche, tra un’indagine e l’altra, per riconquistare la donna che ama.

C’è anche un nuovo caso da fronteggiare. Ad Agrigento viene ritrovato il cadavere del professor Demetrio Alù. Una personalità di spicco, archeologo ed esperto dei Templi. Saverio Lamanna e Piccionello lo avevano conosciuto da pochi giorni. Saverio inizierà a indagare, scoprendo il motivo che si cela dietro al delitto. Lo studioso avrebbe fornire un responso sul mistero della Valle, ovvero dove si trovano i resti del Teatro Antico di Agrigento.

