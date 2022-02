Makari significato: perché la fiction si chiama così

Makari è tornata sugli schermi televisivi per la seconda stagione. Scopriamo il significato del termine diventato famoso grazie alla fiction con Claudio Gioè

Makari è la fiction che vede Claudio Gioé nei panni di Saverio Lamanna, un ex giornalista che dopo aver perso tutto per un incidente si ritrova nel paesino dei genitori e deve ricominciare la propria vita. La prima stagione della fiction è stata un grandissimo successo grazie anche alle atmosfere e all’ambientazione siciliana del paesino di Makari. Ma cosa significa questo titolo? E soprattutto, è un paese che esiste davvero? Scopriamo tutti i dettagli.

Cosa significa Makari

Makari è il paesino dove si trova la vecchia casa di vacanza dei genitori di Saverio e qui il giornalista fa il suo ritorno per ricominciare la propria vita dopo l’incidente. Makari non è un luogo inventato, ma si rifà a un paese che esiste davvero e si chiama Macari però con la c al posto della k. Si tratta di un paesino molto piccolo, una baia che si trova nel comune di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. È situato sulla costa nord-occidentale della Sicilia e si tratta di un luogo bellissimo da visitare, in un’area che ogni anno viene presa di mira da frotte di turisti alla scoperta della bellezza dell’isola.

Il fascino di Macari d’altronde ha contribuito anche al successo della quasi omonima serie tv e sicuramente, viceversa, il successo della fiction ha contribuito alla crescente popolarità del paesino. Un po’ come successo con un altro precedente molto illustre riguardante sempre una fiction Rai e un paesino siciliano: si tratta chiaramente di Vigata, paesino fittizio dove sono ambientate le avventure del commissario Montalbano, ma che si compone di diversi posti in provincia di Ragusa come Scicli, Modica e Punta Secca, dove si trova la famosissima casa del commissario.

