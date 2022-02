Anna Valle, chi è il marito dell’ex Miss Italia

Anna Valle, scopriamo chi è il marito dell’attrice protagonista di Lea – Un nuovo giorno, la nuova fiction di Rai1.

Anna Valle è pronta a tornare protagonista su Rai1. L’attrice sarà infatti la protagonista di Lea – Un nuovo giorno, il nuovo medical drama che è pronto a prendere l’eredità di un altro enorme successo come doc. Lea è un’infermiera pediatrica e ha il volto di Anna Valle, attrice amatissima e con un passato da Miss Italia. Andiamo alla scoperta di qualche dettaglio della vita privata della donna: chi è suo marito.

LEA – UN NUOVO GIORNO QUANTE PUNTATE SONO E TRAMA

Anna Valle, chi è il marito

La dolce metà di Anna Valle risponde al nome di Ulisse Lendaro, che nella vita fa l’avvocato. I due si conoscono nel 2006 e iniziano una relazione circa un anno dopo, convolando a nozze poi nel 2008, anno in cui la coppia ha anche la loro prima figlia: Ginevra. Cinque anni dopo, Anna Valle vive ancora l’emozione di diventare madre, dando alla luce il suo secondo figlio: Leonardo.

La donna ha raccontato in un’intervista a Oggi i dettagli della sua storia d’amore con Ulisse, svelando come il loro incontro risale all’esperienza comune sul set del film Miss Take. Il marito di Anna Valle infatti ha anche lavorato nel mondo dello spettacolo, vestendo i panni dell’attore, del regista e del produttore. L’esperienza in Miss Take gli fa conoscere Anna, che nel film era al suo debutto sul grande schermo in un ruolo da antagonista.

La donna ha raccontata di essersi sentita subito attratta dall’uomo, ma all’epoca veniva da una relazione di sette anni con Lorenzo Cocco e non se la sentiva di gettarsi nuovamente in una relazione. Ulisse però ha saputo pazientare e ha continuato a corteggiare la donna, trovando finalmente il successo sperato. Oggi i due vivono insieme a Vicenza il loro matrimonio felice.

