Giorgio Pasotti chi è la fidanzata dell’attore

Nuovo medical drama in prima serata su Rai1: dopo la fine della seconda stagione di Doc è tempo della prima di Lea – Un nuovo giorno, protagonista delle trasmissioni serali del martedì della reta ammiraglia della tv di stato. La fiction vede come protagonista Anna Valle nei panni di un’infermiera del reparto pediatrico e nel cast figura anche Giorgio Pasotti, che presta il proprio volto a Marco, ex marito della protagonista Lea che ha tradito la moglie con la sua migliore amica. Andiamo alla scoperta dunque di qualche dettaglio sull’attore: chi è la sua fidanzata.

Giorgio Pasotti, chi è la fidanzata

Si chiama Claudia Tosoni la dolce metà dell’attore protagonista di Lea – Un nuovo giorno. È di origini laziali ed è nata nel 1992, ha quindi attualmente 28 anni di età. Fin da giovanissima di pari passo con i suoi studi ha coltivato la sua grande passione. Grazie alla sua bellezza inizia a sfilare in passerella e a formarsi come attrice. Con il passare del tempo è anche lei in pianta stabile nel mondo della recitazione, è entrata proprio tramite la porta della moda, piazzandosi terza nel 2012 a Miss Italia. Dopo aver continuato gli studi da attrice ed essersi diplomata all’Accademia Cinema e Tv Achille Togliani, Claudia Tosoni ha iniziato a figurare nel mondo della televisione e del cinema, apparendo in fiction come Provaci ancora prof e Il Bello delle donne e in film come Nove Lune e Mezza e Loro.

Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni si sono conosciuti nel 2018, grazie a un’esperienza a teatro con la commedia shakespeariana Sogno di una notte di mezza estate, e l’uomo si è invaghito subito della ragazza. Nonostante la forte differenza d’età, quasi vent’anni, Giorgio ha saputo conquistare, seppur con fatica, Claudia. La ragazza infatti ha inizialmente declinato i primi inviti dell’attore, accettando di uscire con lui solo al quarto tentativo. Da quel momento è praticamente iniziata la storia d’amore tra i due, che oggi sono felicissimi insieme.

