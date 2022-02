Giorgio Pasotti Nicoletta Romanoff tutte le ex fidanzate: vip e non

Giorgio Pasotti, ripercorriamo la vita sentimentale dell’attore protagonista di Lea – Un nuovo giorno: chi sono le ex fidanzate dell’attore.

Giorgio Pasotti è uno dei protagonisti della nuova fiction di Rai1: Lea – Un nuovo giorno. L’attore darà sul piccolo schermo al fianco di Anna Valle e interpreta il ruolo di Marco, primario del reparto di Pediatria dell’ospedale di Ferrara nonché marito della protagonista Lea. Gli intrighi d’amore del suo personaggio saranno al centro del nuovo medical drama di Rai1, così come sono stati sempre al centro del gossip intorno al personaggio. Da sempre molto apprezzato dal pubblico femminile, andiamo a scoprire chi sono le ex fidanzate di Giorgio Pasotti.

Giorgio Pasotti, le ex fidanzate

Sono tante le storie importanti del passato di Giorgio Pasotti. La prima è stata con una grandissima artista, protagonista recentemente del Festival di Sanremo: parliamo di Elisa, seconda alla kermesse musicale appena conclusa. I due si sono conosciuti durante la registrazione di un videoclip musicale e si sono frequentati per un certo lasso di tempo, lasciandosi poi però per ragioni rimaste sconosciute.

Dopo la fine della storia con la cantante, Pasotti ha avuto una relazione con un’altra grande stella dello spettacolo italiano, Giulia Michelini, che abbiamo apprezzato sia al cinema che in televisione, soprattutto per il ruolo di Rosy Abate. Anche questa relazione però non è durata tanto ed è terminata per ragioni non conosciute.

L’ultima grande storia dell’artista, prima di quella attuale con Claudia Tosoni, è con una nota attrice che ha sposato. Giorgio Pasotti e sua moglie Nicoletta Romanoff si sono sposati nel 2009 e dalla loro relazione è nata la piccola Maria. Oggi la figlia di Pasotti ha 12 anni di età. Anche in questo caso però l’amore è iniziato e si è consumato presto. Giorgio e Nicoletta si sono lasciati dopo diversi tira e molla nel 2014. Famoso lo sfogo dell’attore ad Alfonso Signorini nella sua vacanza da single alle Baleari. Entrambi hanno ritrovato l’amore. L’attore oggi è felicemente fidanzato con la collega Claudia Tosoni. Nicoletta Romanoff si è sposata con l’allenatore di Rugby Federico Alberà.

