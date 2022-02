Grande Fratello VIP: il favorito medita di uscire

Delusione dopo la puntata del Grande Fratello Vip del 7 febbraio, un concorrente in pubblicità rivela di voler uscire dalla Casa

C’è apprensione nella Casa del Grande Fratello VIP dopo la puntata del 7 febbraio. La finalista scelta dal pubblico è stata Delia Duran, un testa a testa con Davide che ha avuto la peggio, arrivando secondo. I concorrenti sono rimasti esterrefatti, non si aspettavano minimamente che una nuova entrata potesse entrare subito nel cuore dei telespettatori e superarti veterani che sono lì dal primo giorno.

La reazione a Delia finalista di Soleil è stata all’insegna dell’ironia, Sophie si è detta sconvolta dalla votazione del pubblico, così come Giucas ed il resto dei vipponi, eccetto Manila che si è complimentata per prima, abbracciandola. In queste ore c’è apprensione per un grande favorito alla vittoria finale. Durante la pubblicità della puntata di ieri sera 8 febbraio, in diverse occasioni, Davide ha detto che sta pensando di uscire dalla casa del Gf Vip.

Ultimissime Gf Vip, Davide vuole uscire

Mentre Jessica e Lulù confabulano tra di loro gossipando su Delia prima finalista del Grande Fratello. Durante la pubblicità della puntata del 7 febbraio la regia si sofferma su due protagonisti. Le Ultimissime sul Gf Vip diventano così scottanti. Davide confida a Giucas di essere deluso dalla scelta del pubblico di scegliere Delia come finalista.

“Era troppo scontato, sono contento per lei e non ce l’ho con lei, però io finisco qua”. Queste le parole forti di Davide che sta meditando di abbandonare il gioco e di uscire dalla casa del Grande Fratello. Continua a sfogarsi con Giucas dicendo che per lui è finita qua, è deluso non arrabbiato e pensa di ritirarsi, prima ci pensa e dopo che l’ha pensato lo comunica.

Gf Vip, Giucas conforta Davide

Giucas cerca di confortarlo: “se te ne vai di tua spontanea volontà è una perdita per te e per gli altri”, afferma. Davide sembra convinto nel volerci riflettere su, è arrivato in un punto in cui non ce la fa più lì dentro. L’attore ha fatto un ragionamento particolare, rispetta il pubblico ma dal momento che l’ultima arrivata è la preferita, se anche dovesse arrivare in finale contro di lei perderebbe.

Davide poi continua a spiegarsi: se ci arriva qualcun altro non è detto che lui perda, ma con lei è sicuro che perde. Giucas dice che invece non deve cedere a questi brutti pensieri perché per il momento il pubblico può anche cambiare idea e fa l’esempio di Soleil, quante volte è successo che fosse la preferita poi non lo è stata più.

Anche Kabir Bedi, durante la pubblicità della puntata del 8 febbraio, ha rincuorato Davide. Non deve essere deluso, Delia finalista è una scelta basata su una simpatia passeggera e non su quello che le persone hanno fatto nella Casa, le persone apprezzano ciò che ha fatto e lo hanno scelto come secondo. Davide confida poi a Manila e Katia questo suo voler riflettere sull’uscire dalla Casa e l’ex Miss Italia fa l’esempio di Miriana. È accaduto alla Trevisan di essere eliminata dal pubblico e di salvarsi con il biglietto di ritorno, dopo è stata sempre votata dai telespettatori.

