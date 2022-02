Grande Fratello VIP è tornato nella Casa per decidere

Grande Fratello VIP: colpo di scena in vista della prossima puntata. Un grande ritorno nella Casa pronto a cambiare gli equilibri e a decidere finalmente sul suo futuro

Lo aveva promesso Alfonso Signorini all’inizio della puntata del Grande Fratello VIP in onda il 7 febbraio. Il conduttore ha però fatto penare i telespettatori che hanno dovuto aspettare fino all’ultimo minuto della diretta per conoscere la proposta indecente fatta ad Alex Belli. Il Grande Fratello lo ha provocato e gli ha chiesto di tornare nella Casa. L’attore di CentoVetrine ha accettato. Scopriamo nel dettaglio perché Alex Belli è tornato al Grande Fratello e quali sono i dettagli di questa scelta degli autori.

Grande Fratello VIP perché Alex Belli torna nella Casa

Al momento dell’annuncio fatto da Alfonso Signorini, l’ex concorrente è apparso come sempre sorridente e pronto a stupirci. Il Grande Fratello ha così deciso che Alex Belli deve rientrare nella Casa e l’attore ha subito accettato. Non poteva mancare la reazione dell’opinionista Adriana Volpe che con ironia si è mostrata non contenta di questa scelta mentre Sonia Bruganelli è sicura che con il ritorno di Alex in Casa ne vedremo delle belle.

Belli è tornato nella Casa del Grande Fratello VIP per rivedere Delia e Soleil e prendere una decisione importante sul suo futuro sentimentale. Non deve scegliere tra le due, stando alle sue parole spesso ripetute “in looping”, prova per Delia e Soleil due tipi di amore diverso. Piuttosto deve decidere se dimostrare a Delia il suo amore, decidere se provare a riconquistarla, visto che lei, secondo noi un po’ per strategia e per farlo ingelosire, ha detto di averlo lasciato. Alex effettuerà il periodo di quarantena previsto dal regolamento del GF VIP per poi entrare nella Casa probabilmente lunedì. Belli non è un nuovo concorrente del reality, entrerà per qualche giorno e sarà sicuramente un periodo che darà nuova linfa al programma.

