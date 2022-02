Cosa mi lasci di te è un dramma sentimentale molto potente, diretto da Andrew Erwin e Jon Erwin. Una storia che lascia decisamente il segno, incentrata sulla vita del cantautore Jeremy Camp.

Scopriamo trama e cast di Cosa mi lasci di te, pellicola che potrebbe essere scelta da molti in questo periodo pre San Valentino. Un amore sofferto che sa essere catartico.

Cosa mi lasci di te, trama e cast

Nel 2020 è uscito Cosa mi lasci di te, nella versione originale il titolo è I Still Believe. Viene proposta in una versione creativa la storia di Jeremy Camp e sua moglie Melissa. Lui è un ben noto cantante della musica cristiana contemporanea e ciò che è i due hanno vissuto insieme è stato raccontato in un libro autobiografico, I Still Believe.

Ciò che viene raccontato nel film è un vero e proprio viaggio nell’amore. Melissa, fidanzata di Jeremy, ha dinanzi a sé una vita breve a causa di una malattia. Lui ha poco più di 20 anni ma decide di sposarla perché è l’amore della sua vita. In questo modo potrà starle accanto nel bene e nel male.

Vuole trasformare ciò che resta della vita della giovane in un insieme di momenti felici. In questa sofferenza trova l’ispirazione per un nuovo brano, I Still Believe. Il film mostra due percorsi, quello di Melissa e di Jeremy, evidenziando come la speranza, quell’illusoria e raramente veritiera luce in un oscuro tunnel, sia davvero l’ultima a morire.

Ecco il cast del film:

J. Apa: Jeremy Camp

Britt Robertson: Melissa Henning

Abigal Cowen: Adrienne Camp

Melissa Raxburgh: Heather Henning

Nathan Parsons: Jean-Luc Lajoie

Gary Sinise: Tom Camp

Cosa mi lasci di te, streaming

A causa della pandemia di Covid-19, Lionsgate non ha potuto distribuire il film al cinema come previsto inizialmente. Si è dunque passati a un lancio puramente in streaming. Chiunque volesse recuperare Cosa mi lasci di te potrà farlo tramite il proprio profilo Amazon Prime Video. L’app è disponibile su smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

