Monica Bertini chi è il compagno: un nuovo amore?

Lo sport su Mediaset ha il volto di Monica Bertini. La giornalista, nata nel maggio 1983 a Parma, è da anni un volto importante del giornalismo sportivo. Sin da piccola ha coltivato la passione per il calcio e dopo gli studi, articolati in diploma scientifico a Parma e il corso di scienza della comunicazione e dello spettacolo allo IULM di Milano, è riuscita a farsi strada nel mondo del giornalismo. Oggi Monica Bertini è il volto del calcio su Mediaset, che quest’anno si è assicurata la trasmissione in esclusiva delle gare di Coppa Italia. Andiamo dunque alla scoperta di qualche dettaglio in più sulla vita sentimentale della donna.

La donna è stata sposata a lungo con Giovanni La Camera, ex calciatore che vanta anche delle stagioni in Serie B con diverse maglie, ma non ha mai assaporato la Serie A. I due si sono sposati nel 2011, ma dopo due anni di matrimonio si sono separati e al momento sembra che Monica Bertini sia single.

La donna ha raccontato qualcosa sulla sua separazione, raccontando ci come sia rimasta molto legata al suo ex marito considerando che si sono lasciati in buonissimi rapporti. Non c’è stata alcuna rottura traumatica infatti, ma più che altro un sentimento che si è consumato, come spesso accade nelle coppie. Dopo la fine del matrimonio Monica ha cercato di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale e non si sa dunque se abbia avuto qualche storia importante in questi anni o se ne abbia ora, anche se come detto al momento la giornalista dovrebbe essere single. La concentrazione dunque è tutta sul lavoro, nessun nuovo amore all’orizzonte per ora.

