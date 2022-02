Caterina Caselli chi è il marito: nel segno della musica

Andiamo alla scoperta di qualche dettaglio della vita privata di Caterina Caselli: chi è suo marito e il legame con la musica.

Una delle voci più iconiche della musica italiana è senza dubbio quella di Caterina Caselli, autrice di successi indimenticabili come Nessuno mi può giudicare, brano che ha letteralmente lanciato la sua carriera e l’ha resa immortale. Casco d’oro, com’è passato alla storia per via della sua chioma bionda, è tornata alla ribalta grazie al suo docu-film Caterina Caselli – Una vita, 100 vite, che scava a fondo nella carriera della cantante. Andiamo dunque a conoscere un lato della sua vita, quello sentimentale, scoprendo chi è il marito.

CHI É FIDANZATO DI ELODIE: DAVIDE ROSSI È UN PEZZO GROSSO

Caterina Caselli: chi è il marito

Dall’ormai lontano 1970 Caterina Caselli è sposata con Pietro Sugar, unico grande amore della sua vita. Il loro è un legame molto saldo, suggellato dal matrimonio celebrato nel 1970 e dalla nascita del figlio Filippo un anno dopo. L’unione tra Caterina Caselli e Pietro Sugar è all’insegna della musica, perché lui è il figlio di Ladislao, che per anni ha guidato una delle case discografiche più importanti del panorama nazionale come la CGD.

Nel 1989 Caterina Caselli ha fondato la Sugar Music, dopo la vendita della CGD alla Warner Music Group. Alla guida di quella che si è affermata come una delle più importanti etichette indipendenti della nostra musica c’è Filippo Sugar, il figlio di Piero e Caterina, che manda quindi avanti la tradizione di famiglia, con un’attività rinnovata che però affonda radici nell’opera di suo nonno Ladislao. Tra gli artisti della Sugar oggi in attività troviamo alcuni profili molto affermati come i Negramaro e Malika Ayane e degli astri nascenti come Madame e Sangiovanni. In passato la scuderia della famiglia di Caterina Caselli ha avuto tra le sue fila star del calibro di Elisa e Andrea Bocelli.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI