Soraya, scopriamo chi è la corteggiatrice di Uomini e Donne che ha attirato l’attenzione del tronista Luca Salatino.

C’è una nuova corteggiatrice per Luca Salatino. Dopo l’esperienza terminata male da corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti, che gli ha preferito Samuele Carniani, Luca ha vestito lui stesso i panni del tronista, cercando di trovare l’amore che non è riuscito a trovare nella sua passata esperienza nel dating show. Il ragazzo ha inizialmente conosciuto Eleonora, ma ha deciso poi di eliminarla per mancanza di fiducia a causa di alcune segnalazioni arrivate in redazione. Dopo di ché è stato il turno di Lilli, che ha attirato la sua attenzione, ma non è l’unica donna per Luca. C’è anche una new entry, Soraya, anche lei in grado di attrarre il tronista: scopriamo tutto ciò che sappiamo sulla corteggiatrice di Uomini e Donne.

Leggi anche: Anticipazioni Uomini e Donne Luca attaccato da Eleonora, c’entra Soraya

Soraya, chi è la corteggiatrice di Luca Salatino

Non conosciamo molto della ragazza, che da poco si è fatta notare all’interno del programma. L’abbiamo vista però in esterna con Luca, che ha palesato di provare una forte attrazione fisica per la ragazza. Sappiamo che Soraya ha 28 anni, che è di origini egiziane ed è di una bellezza disarmante, tanto da lasciare di stucco Luca, risultato abbastanza in imbarazzo nel rispondere alle domande sull’aspetto fisico della corteggiatrice.

Insomma, il primo impatto è stato decisamente positivo, ora bisognerà capire come le cose andranno avanti. I due si sono visti per un’esterna di conoscenza e sicuramente ce ne saranno altre, nel frattempo però per Luca c’è anche Lilli e la loro conoscenza è un passo più avanti naturalmente. Il tronista deve capire se oltre all’attrazione fisica potrebbe esserci anche qualcosa in più con Soraya e questo lo scopriremo nelle prossime puntate, quando la frequentazione tra i due andrà avanti.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI