Al Trono Classico Luca Salatino è rimasto folgorato dalla corteggiare Soraya. Interviene l’ex corteggiatrice Eleonora de Fazio, Nel dettaglio Le ultimissime anticipazioni su Uomini e Donne

Non c’è pace al Trono Classico di Uomini e Donne per Luca Salatino. Nell’ultima puntata andata in onda il 10 febbraio, il tronista romano sembra aver voltato pagina dopo quanto accaduto con l’ex corteggiatrice Eleonora de Fazio. Si è detto molto preso dall’aspetto fisico di Soraya, una ragazza di origini egiziane. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne riguardo le registrazioni non ancora viste in onda, lo stesso Luca continuerà a ribadire il suo interesse per la sua bella corteggiatrice, portandola in esterna e trovandosi bene con lei. Una conoscenza dunque al daiting show condotto da Maria de filippi che potrebbe decollare dimostrando delle buone premesse da parte del tronista.

Anche Lilli con la sua dolcezza ha rapito l’interesse dello chef romano che di puntata impuntata sta continuando ad uscire in esterna con lei per vedere se scatta qualcosa in più rispetto alla stima reciproca. Dunque, stando almeno a quanto visto nelle puntate mandate in onda, sembra ormai solo un ricordo il percorso di Luca Salatino ed Eleonora de Fazio per il ragazzo.

Le ultimissime su Uomini e Donne però ci mostrano un colpo di scena rispetto a quanto abbiamo carpito e che non risulta al momento nemmeno nelle registrazioni. Al Trono Classico Soraya non sarebbe scesa per Luca, a rivelarlo la sua ex corteggiatrice eliminata per le segnalazioni arrivate in redazione. Prima di entrare nel vivo delle anticipazioni su Uomini e Donne facciamo un passo indietro.

Leggi anche: Chi é Eleonora corteggiatrice di Luca di Uomini e Donne: passato da miss

Uomini e Donne, le segnalazioni su Eleonora

Nelle scorse puntate è stata protagonista indiscussa la corteggiatrice di Luca, Eleonora De Fazio. Al trono classico la questione segnalazioni sulla ex Miss sono diventate un vero e proprio caso. Prima a scrivere alla redazione sono state delle persone che hanno detto che la ragazza avrebbe continuato ad avere una relazione mentre era nel programma. Sono state anche portate a riprova delle chat WhatsApp che non sono mai state rese note ai telespettatori.

Sembrava finito tutto lì, lo chef romano aveva deciso di tenere la De Fazio per continuare a conoscerla. È arrivata poi una seconda segnalazione su Eleonora, quella famosa del citofono. Una signora aveva inviato alla redazione di uomini e donne una foto che mostrava che sul citofono c’era il cognome di un ragazzo e quello della corteggiatrice, secondo lei prova che abitassero insieme che lei fosse ancora fidanzata. Dopo uno scontro in studio in cui anche Tina non credeva alla ragazza, Eleonora è stata eliminata da Luca e non ha fatto più ritorno nel programma. In queste ore è però intervenuta su Instagram.

LEGGI ANCHE: Chi è Soraya, la corteggiatrice di Luca bella e misteriosa

Anticipazioni Uomini e Donne Luca attaccato da Eleonora

Se le anticipazioni su Uomini e Donne riguardo il trono di Luca Salatino parlano di un periodo positivo grazie alla sua conoscenza con Soraya, sul web potremmo dire che tira per lui una brutta aria. L’ex corteggiatrice di Luca, Eleonora de Fazio, è intervenuta sul suo profilo Instagram.

Prima di tutto lei ha specificato che è solo contenta che il tronista abbia iniziato una nuova conoscenza e che possa così trovare l’amore nello studio di Uomini e Donne perché non gli interessa niente di lui. Ha però rivelato, almeno stando a quanto affermato lei, un dettaglio sulla corteggiatrice Soraya.

Secondo l’ex miss, la ragazza di origini egiziane non è scesa giorni fa per corteggiare appositamente Luca Salatino. Era lì da un mese mentre la non scelta di Roberta Giusti usciva in esterna con lei e Lilli intraprendendo solo con loro un percorso di conoscenza. Soraya cercava di avvicinarsi allo chef romano cercando di ballare con lui per farsi notare.

Sempre Eleonora De Fazio in una storia sul suo profilo Instagram ha poi fatto una domanda provocatoria ai suoi follower attaccando indirettamente Luca Salatino: il Tronista ha usato la carta Soraya perché non si ritrova più nessuno a corteggiarlo? Vedremo se arriveranno risposte durante la prossima registrazione.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI